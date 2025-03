CFR Călători vinde abonamente de tren internaţionale. Ce sunt pass-urile Interrail Global Pass şi Interrail One Country

Ofertele de călătorie în trafic internaţional Interrail Global Pass şi Interrail One Country Pass se află acum la reducere până pe 1 aprilie. Sursa Foto: Agerpres

Ofertele de călătorie în trafic internaţional Interrail Global Pass şi Interrail One Country Pass se află acum la reducere. Abonamentele internaţionale beneficiază o reducere de 15% în perioada 11 martie - 1 aprilie 2025, informează, marţi, CFR Călători, citat de Agerpres.



Interrail Global Pass şi Interrail One Country Pass se adresează tuturor categoriilor de călători - adulţi, tineri, copii şi seniori - şi permit efectuarea de nenumărate călătorii în mai multe ţări sau într-o singură ţară, anunţă agenţia.



Ofertele Interrail Global Pass pot fi achiziţionate de la casele de bilete din staţiile şi agenţiile CFR Călători deschise traficului internaţional. Pass-urile Interrail Global şi Interrail One Country cu 15% reducere pot fi restituite sau schimbate similar Pass-urilor cu preţ întreg.

"Preţurile promoţionale nu se aplică pentru One Country Pass Elveţia", precizează compania, într-un comunicat.