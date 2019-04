Tatăl său l-a părăsit acum cinci luni. Chiar înainte de Paște, băiatul din Lugoj s-a hotărât să îi trimită o scrisoare. Mesajul lui a emoționat pe toată lumea

Foto: Pixabay.com

Un copil în vârstă de 12 ani, din Lugoj, a postat un mesaj emoţionant pe Facebook în speranţa că acesta va fi citit de tatăl lui care l-a abandonat.

Edy a postat pe un grup de vânzări mesajul care a atins sufletele a mii de români.

"Pentru ca se apropie Paștele draga tata, sa ști că-mi e dor de tine mai mult ca oricând, mi e dor de toate lucrurile pe care le făceam împreună cu tine, mi e dor sa te întreb, 'tata azi ce facem'. Chiar asa de mult te ai schimbat incat sa uiti ca ai un copil,ce sa inteleg eu acum??Te caut de 5 luni încontinuu dar tu nu vrei sa mi răspunzi, de ce tata? Când îmi spunei ca sunt viata ta și acum unde s au dus toate aceste sentimente? Ma mândrea cu tine când ma întreba cineva (ce este tatăl tău)? Și eu le răspundeam zâmbind, Jandarm. Sunt încă un copil am doar 12 ani Dar destul de matur sa înțeleg ca tu nu ma mai vrei și nustiu dacă eu ți am greșit cu ceva. De ce ma urăști asa de tare? Vreau sa ști ca asta a fost ultima soluție sa dau de tine tata, și dacă ți am greșit te rog sa ma ierți, eu doar am vrut știu de tine tata și sa ști ca te iubesc! Al tău fiu Eduard Bercze!", a scris Edy pe Facebook.