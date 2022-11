Cum faci diferența între o reducere adevărată, de Black Friday, și o păcăleală. Sorin Mierlea, InfoCons: ”Țineți minte asta!”

Sorin Mierlea, președintele Infocons, a explicat în direct la Antena 3 CNN cum putem afla care sunt produsele cu adevărat reduse de Black Friday și cum putem face diferența între o reducere adevărată și o păcăleală.

Sursa foto: pexels

”În primul rând trebuie să fim atenți că, dacă avem reduceri, nu avem reduceri și la drepturile pe care le avem. Nu se reduce perioada de garanție, nu se reduce calitatea produsului și din această perspectivă trebuie să fim mai atenți și mai responsabili. Să ne cunoaștem drepturile. Suntem cetățeni europeni, avem drepturi, dar degeaba avem drepturi dacă nu le exercităm.

Infocons a lansat o aplicație gratuită care se poate instala atât pe Android, iOS, cât și pe Huawei. În momentul în care vrei să cumperi un produs alimentar, frigidere, televizoare, mașini de spălat, orice este acum, de Black Friday, ai toate informațiile despre produs. Compari produsul cu celelalte produse din gama respectivă, ca să nu te lași influențat de vânzătorul care vrea să își ia comision.

Și ceea ce este cel mai important, îți introduci costul curentului pe care îl plătești acasă, ca să ai un caz real. Frigiderul plus consumul de curent pe doi ani de zile, fiindcă degeaba te bucuri că o să cumperi un frigider cu 40% mai ieftin și costă 800 de lei dacă mai plătești 200 - 300 de lei în următorii doi ani de zile pe curent lunar. S-ar putea să nu mai fie o afacere. Așa că ar trebui să înțelegem că trebuie să cumpărăm produse reale raportat la ceea ce ne dorim, să știm ceea ce cumpărăm, iar dacă ni se pare că ceva nu este în regulă, să facem imediat o sesizare, o reclamație.

În momentul în care discutăm despre o reducere, aceasta trebuie să pornească de la prețul cel mai mic din ultimele 30 de zile. Dacă nu, imediat facem reclamație. Iar dacă nu am avut timpul, disponibilitatea, nu am știut sau nu am putut să verificăm din timp și să ne salvăm acele informații și ni se pare că ceva nu este în regulă, neapărat facem reclamație și nu cumpărăm produsul.

Și să ținem minte! Am cumpărat online, avem 14 zile în care putem să returnăm produsul și nu trebuie, chiar dacă încearcă operatorul economic să ne oblige să returnăm produsul în ambalajul original, nu este legal! Îl putem returna în orice tip de ambalaj!” a explicat Sorin mierlea, președinte Infocons, la Antena 3 CNN.