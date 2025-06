Cât va costa energia electrică după data de 1 iulie. Bogdan Ivan: „Grila este diferită și poate să varieze între 1 și 1,55 lei”

Bogdan Ivan spune că își dorește ca sistemul de vouchere pentru consumatorii vulnerabili să fie făcut foarte rapid / FOTO: Getty Images

„Proiectul de ordonanță privind compensarea consumatorilor vulnerabili se află în transparență la Ministerul Energiei și îmi doresc ca acest sistem să fie făcut foarte rapid”, a declarat, luni, Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Energiei, la audierile din Comisiile de specialitate din Parlament. De asemenea, întrebat cât va costa energia electrică după data de 1 iulie, Bogdan Ivan a subliniat că prețul depinde de distribuitor, însă grila poate să varieze între 1 și 1,55 lei/kWh.

„În momentul de față există un proiect de ordonanță în transparență la Ministerul Energiei, care presupune un sistem de vouchere pentru consumatorii vulnerabili.

Eu îmi doresc ca acest sistem de compensație să fie făcut foarte rapid. Aș vrea să precizez un lucru: Ministerul Energiei este parte din acest mecanism care antrenează Ministerul Muncii și alte entități, care antrenează Guvernul României și care depinde extrem de mult de modul în care există disponibilitate bugetară din partea Ministerului de Finanțe (...) E un mecanism gândit de mai multe instituții. E în transparență acum și este un scenariu de lucru”, a spus Ivan.

Bogdan Ivan: „E o decizie care depinde de Ministerul Finanțelor”

El a precizat că această schemă se adresează celor aproximativ 3,7 milioane de români care au consumat în medie 56 de KWh pe lună.

„Este o discuție dacă acel mecanism propus inițial, de un voucher care să fie acordat în baza venitului persoanelor dintr-o gospodărie, care a stabilit o propunere de persoane care au sub 2.500 lei și locuiesc singure într-o locuință să fie beneficiari, iar acolo unde sunt mai multe persoane într-o locuință să fie un mecanism pentru cei care au venituri până în 1.700 de lei.

Plecând de la această permisă se face un calcul, dacă vorbim de o alocare bugetară care să acopere un voucher de 72 lei, sau de 36 lei, și o decizie care va trebuie luată la nivel guvernamental, pentru că nu ține de Ministerul Energiei exclusiv, care se asigură că avem producție și mixt energetic în sistemul național, dar mai departe e o decizie care depinde de Ministerul Finanțelor”, a explicat ministrul propus să preia portofoliul de la Energie.

Pe de altă parte, Bogdan Ivan a menționat că au început deja discuțiile cu Comisia Europeană pentru a putea fi evitată procedura de infringement asociată schemei de plafonare - compensare.

„O a doua discuție se referă la momentul în care putem să evităm procedura de infringement, care este asociată schemei de plafonare - compensare, care este valabilă până la data de 30 iunie și acolo deja am început împreună cu ministrul Burduja discuții cu cei de la Comisia Europeană și cu alte state din Europa Centrală și de Est, care sunt într-o situație similară, pentru a face front comun și a explica Comisiei Europene situația în care se află astăzi țara noastră și că aproximativ 3,7 milioane de oameni pot să aibă factura la energie dublată, adică de la 30 - 40 de lei la aproximativ 80 lei”, a subliniat Ivan. El a mai adăugat că

Discuțiile cu ministrul Finanțelor și cu premierul României vor începe „imediat”

Întrebat dacă ar putea fi prelungită această schemă de plafonare și după data de 30 iunie, Ivan a răspuns: „Calculăm care este mecanismul prin care se poate face acest lucru”.

„Eu abia am fost audiat în Comisiile Parlamentare pe acest subiect. De două zile încoace m-am pus la punct împreună cu colegii pe tema asta.

Urmează o discuție foarte aplicată pe care să o am și cu domnul premier Bolojan și cu ministrul de Finanțe asupra alocării bugetare. Eu îmi doresc foarte mult ca acest mecanism să fie unul simplu, să fie accesibil, să fie decontabil foarte rapid. Iar modul în care a fost el gândit e unul aplicat, dar care pune foarte multă activitate în sarcina beneficiarului și implică și primăriile, implică și Poșta Română, implică foarte mulți jucători.

Caut împreună cu specialiștii un mecanism simplu în care omul care are un venit mic să poată să beneficieze de acest mecanism de compensare, care să nu afecteze foarte mult puterea de de cumpărare în perioada următoare și să nu ne afecteze în același timp nici procedura de infringement care poate fi aplicată asupra României și care ar fi un dezastru”, a subliniat Ivan.

El a spus că va începe discuțiile „pe acest subiect extrem de complicat și important” cu ministrul Finanțelor și cu premierul României imediat ce vom avea Guvern.

„În momentul de față haideți să avem astăzi un Guvern, să avem prima ședință de Guvern. Până la finalul săptămânii o să vedem o ședință ordinară a Guvernului României. O să încep discuțiile acum, cu ministrul de Finanțe și cu premierul României pe acest subiect extrem de complicat și important. (...) Nu vreau să spun decât lucruri pe care pot să le fac la modul foarte concret, împreună cu Ministerul Muncii și alți beneficiari”, a adăugat el.

În opinia sa, este foarte importantă creșterea capacității de producție de energie ieftină, pentru a echilibra piața și pentru a crea premise naturale de a scădea prețul energiei la consumatorul final.

„Ce contează și care este interesul meu? Pe de o parte, să creștem capacitățile de producție în energie ieftină pentru a echilibra piața și automat de a crea premise naturale de a scădea prețul energiei la consumatorul final, adică la cei peste 8,2 milioane de români, și, pe de altă parte, de a crea un mecanism prin care să-i protejăm pe cei cu venituri foarte mici, pentru că pentru vârstnic, care are o pensie până în 2.000 lei, faptul că are 40 lei în plus, pentru el contează.

Eu cunosc oameni pentru care contează și acei 40 lei. Așa că dați-mi voie să găsesc o formulă împreună cu premierul și cu ministrul de Finanțe acest mecanism cât mai simplu, care poate să fie pus în practică cât mai repede”, a mai spus el.

Ivan: „Grila este însă diferită și poate să varieze între 1 și 1,55 lei”

Întrebat cât va costa energia electrică după data de 1 iulie, Bogdan Ivan a subliniat că prețul depinde de distribuitor, însă grila poate să varieze între 1 și 1,55 lei/kWh.

„În funcție de distribuitor, grila este însă diferită și poate să varieze între 1 și 1,55 lei, din datele pe care le am în momentul de față. Noi am avut acea schemă de plafonare care era valabilă pentru consumatorii până în 100 de kilowați de 0,68 lei. Era următorul prag la 0,80 lei și după asta era plafonat la 1,3 lei. Este evident că va fi și pentru cei care erau la 1,3 lei un oarecare cost suplimentar. Repet, e un subiect extrem de complicat. Prima dată trebuie să avem o variantă prin care să ne asigurăm că nu vom ajunge în infringement raportat la Comisia Europeană. Aici am vorbit cu cei din Comisie, cu alți miniștri din Europa Centrală și de Est care sunt într-o situație similară pentru a găsi o păsuire din partea CE”, a reiterat Ivan.

De asemenea, acesta a adăugat că va începe o discuție și o analiză internă cu ministrul Finanțelor și primul-ministru legată de resursele bugetare care sunt disponibile pentru o astfel de schemă, iar ulterior se va discuta modalitatea în care va putea să fie pusă în practică.

„Din datele pe care le am acum, să faci aceleași mecanism în care te duci către furnizorul de energie și compensezi aceleași sume de bani e imposibil, iar în momentul de față bazele de date de la Ministerul Muncii cu toți acei oameni care au venituri până într-o anumit plafon nu există și încă nu este actualizată total. Eu caut soluții, nu caut vinovat și caut să fac echipă cu acești oameni, pentru ca oamenii de acasă care sunt cu venituri mici și foarte mici să fie afectați cât mai puțin, dar repet, vorbesc de decizii luate acum luni de zile și noi trebuie să rezolvăm ceva în 5 zile”, a mai transmis Bogdan Ivan.

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului la Ministerul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a primit luni aviz favorabil din partea membrilor comisiilor de specialitate din Senat și Camera Deputaților.

Membrii comisiilor parlamentare reunite au avizat.