Sorina Matei a fost votată de Parlament în funcția de director general al Televiziunii Române. Ea a fost propusă de AUR

<1 minut de citit Publicat la 17:30 10 Noi 2026 Modificat la 17:30 10 Noi 2026

Sorina Matei o va înlocui pe Adriana Săftoiu la conducerea TVR. Foto: Agerpres

Sorina Matei a fost numită oficial, marți, de Parlament în funcția de preşedinte-director general al Societăţii Române de Televiziune (SRTv), relatează Agerpres. Fosta jurnalistă a condus interimar instituția, cu susținerea AUR-PSD-SOS, din luna septembrie.

Plenul comun al Parlamentului a votat pentru numirea Sorinei Matei la conducerea TVR. S-au înregistrat 239 de voturi „pentru” şi 78 „împotrivă”. Votul a fost secret cu bile.



Ea a fost desemnată, marţi, de Consiliul de Administraţie al acestei instituţii în funcţia de preşedinte-director general şi audiată de Comisiile parlamentare pentru cultură, care i-au acordat un aviz favorabil.



Sorina Matei a fost numită director interimar la conducerea Televiziunii publice la începutul lunii septembrie. Ea a înlocuit-o pe Adriana Săftoiu la conducerea TVR.

Sorina Matei estea fost jurnalistă. Ea și-a început cariera în 1997, la Jurnalul Național. De-a lungul timpului a lucrat la mai multe televiziuni generaliste și de știri, iar înainte de a fi numită la șefia TVR a lucrat la trustul Mediafax.