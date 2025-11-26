Adriana Săftoiu a fost validată de Parlament în funcţia de preşedinte-director general al Societăţii Române de Televiziune

Adriana Săftoiu, la şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor de pe 18 noiembrie. Sursa foto: Agerpres

Parlamentul a votat-o miercuri, în plen, pe Adriana Săftoiu în funcţia de preşedinte-director general pentru Societatea Română de Televiziune (SRTv), Adriana Săftoiu, iar pe Robert Schwartz l-au validat la şefia Radioului Public.

Cei doi președinți-directori generali au întrunit majoritatea și își vor putea prelua funcțiile de conducere la Televiziunea Română, respectiv și la Radioul public.

Adriana Săftoiu a fost votată în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune, cu 230 de voturi – "Pentru" şi un vot – "Împotrivă".

Pe de altă parte, Robert Schwartz a fost votat în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune cu 241 de voturi – "Pentru" şi 2 voturi – "Contra".

Votul a fost secret, cu bile, iar AUR a anunţat în plenul comun că părăseşte sala şi nu îşi exprimă votul pentru şefia celor două societăţi. De altfel, politicienii conduşi de liderul George Simion s-au manifestat încă de la începutul dezbaterii pe această procedură privind numirile noilor conduceri de la TVR și de la Radio împotriva prezenței la vot.