Sorina Matei este director interimar la TVR, după votul AUR-PSD-SOS în Parlament. Ea a fost propusă de AUR pentru această funcție

2 minute de citit Publicat la 15:13 08 Sep 2026 Modificat la 15:20 08 Sep 2026

Sorina Matei o va înlocui pe Adriana Săftoiu la conducerea TVR. Foto: Agerpres

Sorina Matei va prelua, interimar, șefia TVR, după un vot în Parlamentul României. Jurnalista a fost propusă de AUR să preia conducerea Televiziunii publice, după ce Curtea Constituțională a invalidat hotărârile Parlamentului privind numirea membrilor Consiliilor Administrație ale SRTV și SRR.

Propunerea a fost făcută în birourile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului și a trecut cu voturile PSD, AUR și SOS. Social-democratul Daniel Zamfir a susținut că nu știe să fi existat o negociere cu partidul lui George Simon pentru acest vot.

„Nu este un proiect politic. Este pur și simplu o nominalizare în baza ponderilor parlamentare, așa cum prevede legea. Că ne place că nu ne place, AUR este al doilea partid.

(...) A fost o propunere. A fost propunerea doamna Săftoiu, noi nu am fost de acord, am fost de acord cu cealaltă propunere. Argumentele le-am discutat la interior. Am votat-o pentru că este o persoană potrivită. E o jurnalistă de mulți ani de zile, nu cred că îi contestă cineva experiența”, a spus social-democratul Daniel Zamfir.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că a fost o înțelegere pe acest vot cu PSD: „Știam, și noi le-am votat omul de la Radio. Normal, altfel cum?”

Împotrivă au votat USR, PNL și UDMR.

„A fost un vot PSD-AUR. Noi am votat împotrivă. Nu s-a făcut nicio justificare. Au rostit doar numele”, a declarat Csoma Botond, UDMR.

Astfel, Sorina Matei o va înlocui pe Adriana Săftoiu la conducerea TVR. De asemenea, șeful Radioului Public, Robert Schwarz, va fi înlocuit de Răzvan Dincă, propus de PSD pentru această funcție.

Sorina Matei este jurnalistă. Ea și-a început cariera în 1997, la Jurnalul Național. De-a lungul timpului a lucrat la mai multe televiziuni generaliste și de știri, iar în prezent lucrează la trustul Mediafax.

O situație similară este și în cazul Radioului public. Aici Robert Schwarz va fi înlocuit, la propunerea PSD de Răzvan Dincă.

Votul din Parlament, după o decizie a CCR

S-a ajuns la acest vot în Parlament după o decizie a Curții Constituționale.

Curtea Constituțională a României a admis, pe 29 aprilie, sesizările AUR în legătură cu hotărârile Parlamentului privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale SRTV și SRR, stabilind că deciziile sunt neconstituționale, relatează Agerpres.

CCR a constatat că ambele hotărâri sunt neconstituționale pentru că cele opt locuri alocate grupurilor parlamentare în consiliile de administrație ale celor două societăți publice trebuiau ocupate de candidații propuși potrivit configurației politice și ponderii grupurilor parlamentare în Parlament.

AUR a susținut în sesizările trimise instanței constituționale că nu a fost respectată ponderea parlamentară a AUR.



„Sesizarea vizează încălcarea flagrantă a prevederilor Constituției României, în special ale art. 1 alin. (3) și (5), precum și nerespectarea dispozițiilor imperative ale Legii 41/1994, care impun desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale SRTV și SRR cu respectarea configurației politice și a ponderii grupurilor parlamentare din Parlament.

În cadrul procedurii de desemnare au fost formulate propuneri pentru două funcții de membri titulari și două funcții de membri supleanți, proporțional cu ponderea parlamentară. Cu toate acestea, comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre aceste propuneri, iar plenul reunit al Parlamentului a validat componențe ale Consiliilor de Administrație care nu reflectă configurația politică reală a legislativului”, a transmis la acea vreme AUR.