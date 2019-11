Trupul neînsufleţit al lui Leo Iorga va fi depus luni la Casa Eliad. Artistul va fi înmormântat marţi

Foto: captură Antena 1

Trupul neînsufleţit al artistului Leo Iorga va fi depus luni, 4 noiembrie, la Casa Eliad (vis-a-vis de Biserica Sf. Mina), iar înmormântarea va avea loc marţi, 5 noiembrie, la cimitirul Bellu.

„'După ani şi ani' în care s-a luptat cu boala, vocea inconfundabilă a lui Leo a tăcut. De data asta, definitiv. Boala l-a învins, deşi de aproape 9 ani s-a 'luat la trântă' cu ea. Uneori a reuşit s-o împingă de lângă el, spunându-i şi spunându-şi 'Eu mai am de cântat'. Şi a urcat din nou pe scenă. Alteori boala a fost mai puternică decât el şi doar împreună cu aceia care l-au iubit şi i-au fost alături a putut-o înlătura, pentru o vreme, din calea lui. În 2011, după ce Leo a fost supus operaţiei pentru extirparea tumorii la plămân, prima întrebare a lui adresată medicului, când şi-a revenit din anestezie, a fost: 'Când pot să cânt?'. Şi după şase luni a urcat pe scenă - locul drag lui, unde publicul îl aştepta. Dar boala a recidivat, au apărut metastaze - la cap, la glanda suprarenală, apoi din nou la cap, din nou la plămân, apoi metastaze osoase”, relatează familia artistului, în comunicat.

Familia artistului îi roagă pe fanii acestuia să nu uite cântecele pe care Leo Iorga le-a lansat



„Pe voi, cei care îl ştiţi de peste 30 de ani de la Cargo, Compact, Pacifica, PACT by Leo Iorga&Adi Ordean, vă rugăm să nu uitaţi cântecele pe care le-a lansat - "Povestiri din gară", "Erată", "Brigadierii" (cu Cargo); "Mă voi întoarce"/"După ani şi ani", "Singur în noapte", "Să te gândeşti la mine", "Trenul pierdut", "Cine eşti tu oare", "Cine-i vinovat?", "Cine ştie pe unde eşti?", "Ploaia", "Toamnă în sufletul meu", "Hoinarul", "Chipul tău" etc (cu Compact); "Nu mă întorc din drum", "Zilele", "Cu lumina ta", "Încă o zi fără tine" (cu Schimbul 3); "Prea mici sunt cuvintele", "Dragostea mea", "O altă tăcere" (cu Pacifica); "Ploaia care cade", "Fata care-mi place", "Mereu te voi iubi", "Străzile pustii", "Cheamă un înger", "Fiecare zi", "Scrisoare", "Iartă-mă" (cu PACT by Leo Iorga&Adi Ordean).”

Solistul rock Leo Iorga, fost membru al trupelor Cargo, Compact, Schimbul 3, PACT by Leo Iorga & Adi Ordean, s-a născut la 2 decembrie 1964, la Arad.