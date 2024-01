Tot ce trebuie să știi despre viza de flotant. Acte necesare pentru obținerea documentului

Viza de flotant este un document important pentru persoanele care se mută temporar într-o locuință închiriată, în gazdă sau la cămin.

Viza de flotant este un document necesar pentru persoanele care își schimbă temporar reședința, urmând să locuiască la o adresă diferită de cea înscrisă în buletin.

Acest act este emis de autoritățile locale din România și atestă faptul că o persoană are dreptul de a locui la o anumită adresă, chiar dacă nu are calitatea de proprietar sau nu are contract de închiriere încheiat pe numele său.

Astfel, viza de flotant este necesară pentru studenții care stau în căminele studențești, pentru chiriași și pentru persoanele care sunt găzduite, pentru o perioadă, de rude sau prieteni.

Persoanele care obțin viza de flotant pot beneficia de serviciile publice locale din zona în care s-au mutat (ex: înscrierea la medicul de familie), precum și de alte avantaje care presupun o adresă de reședință stabilă.

Viza de flotant și mutația sunt două concepte diferite. Viza de flotant este temporară, ca în cazul studenților care locuiesc doar pe perioada studiilor la cămin.

Pe de altă parte, mutația presupune schimbarea definitivă a adresei de domiciliu, în baza unui act legal, precum un contract de închiriere sau un act de vânzare-cumpărare a unei locuințe.

Cum se obține viza de flotant?

Persoanele care vor să obțină viza de flotant trebuie să se adreseze primăriilor din zona în care doresc să-și stabilească reședința temporar.

Pentru obținerea vizei de flotant sunt necesare următoarele documente:

Cerere de viza de flotant completată (de regulă, poate fi descărcată de pe site-ul primăriei)

Act de identitate (carte de identitate sau pașaport);

Documente care atestă dreptul de folosință a locuinței (contract de închiriere, titlu de proprietate, adeverință de la proprietar);

Declarație pe proprie răspundere (poate fi completată la momentul prezentării la primărie)

Alte documente (certificatul de naștere sau de căsătorie, care pot fi solicitate la cererea autorităților locale).

Beneficii viză de flotant

Viza de flotant implică mai multe beneficii, precum:

Acces la servicii publice: Prin stabilirea oficială a reședinței, poți beneficia de servicii publice precum înscrierea copiilor la școală, asistență medicală, ajutoare sociale etc.

Drepturi electorale: Dacă ai viza de flotant într-o anumită localitate, poți vota la alegerile locale din acea zonă.

Declarații fiscale: Viza de flotant este importantă pentru declararea veniturilor și plătirea impozitelor la nivel local.

Acces la locuri de muncă: Unele locuri de muncă pot să solicite viza de flotant ca parte a procesului de angajare.

Înregistrarea mașinii: Dacă ai o mașină, viza de flotant poate fi necesară pentru a înregistra mașina la adresa respectivă.

Viza de flotant este, de obicei, valabilă pe o perioadă nedeterminată, dar trebuie actualizată ori de câte ori se schimbă locația de reședință.

Dacă o persoană se mută la o altă adresă, viza de flotant trebuie să fie actualizată la noua locație, într-un anumit termen stabilit de autorități, potrivit lege5.ro, citat de infocons.ro.