Primarul din Mogoșești-Siret, care a făcut amor cu două minore chiar în primărie, a câștigat un nou mandat

Exclus din PNL după scandalul amoros, Damian Butnariu a candidat ca independent și a reușit să câștige un nou mandat, potrivit unor surse politice.

Damian Butnariu a recunoscut, într-o declaraţie la DIICOT, că a făcut sex cu două minore, în sediul Primăriei, plătind pentru serviciile sexuale 100 de lei unui proxenet.

Declaraţia judiciară a menţinută de Butnariu şi în timpul unui proces de proxenetism în care mai multe persoane au fost condamnate. Proxenetul pe care l-a plătit primarul a fost condamnat la 15 ani de închisoare.

"În an electoral, este normal să fii atacat mediatic de către toţi cei care tânjesc la funcţia ta. M-am trezit astăzi, personaj principal într-o poveste, veche şi incheiată de 13 ani, în care am avut calitatea de martor. Eu sunt mândru cu ceea ce am realizat, în calitate de primar pentru comunitatea mea din 2004 încoace şi am şi puterea de a recunoaşte in faţa lui Dumnezeu şi a instanţelor de judecată atunci când greşesc

Sunt membru al P.N.L. de la începutul carierei mele publice şi inţeleg să mă pun la dispoziţia conducerii partidului în această situaţie şi rog să se ia act de dorinţa mea de a mă autosuspenda din această calitate, până când adevărul va ieşi la suprafaţă in acest caz.Le mulţumesc tuturor cetaţenilor comunităţii mele pentru încrederea acordată. Ei sunt singurii care îmi cunosc caracterul personal şi realizările în momentele critice din comună, realizări care vor rămâne mai presus de toate răutăţile", a fost declarația lui Butnariu, imediat după izbucnirea scandalului.