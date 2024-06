Mărturia a doi tineri, premiaţi de NASA, care au votat pentru prima dată: "Vrem să vedem o schimbare în bine"

Noua generaţie a votat pentru prima oară

Doi elevi, premiaţi de NASA, au votat pentru prima dată şi au venit în platoul Antena 3 CNN pentru a vorbi despre experienţa lor ca votanţi, dar şi despre cea din America, acolo unde munca lor a fost răsplătită.

„Cred că cel mai mult ne-a determinat să votăm faptul că vrem să vedem o schimbare în bine. În principiu, am votat ceea ce am considerat că ne va ajuta să vedem această schimbare.

Vrem să fie mai bine. Vrem să vedem îmbunătăţiri în domeniile Educaţiei, Sănătăţii şi tot aşa.

Prin faptul că vrem să studine în străinătate, vrem să învăţăm lucruri noi şi apoi să ne întoarcem în ţară pentru a aplica ce am învăţat.", a spus Maria.

„Vrem să ne exprimăm, vrem să ne lăsăm amprenta asupra cum vrem să arate ţara în viitor.

Tot timpul am văzut România ca fiind casa mea. Am avut oportunitatea să merg şi în afară, în trecut, şi nu am rămas acolo şi consider că România are un viitor, lucrurile se schimbă în bine şi se vor schimba pe viitor şi de aceea vreau să mă întorc, deoarece văd că lucrurile merg în direcţia cea bună.

Proiectul cu care am fost la NASA se referă la construirea unei colonii spaţiale imaginare, cum ar putea arăta o colonie spaţială în viitorul îndepărtat şi acesta a fost unul dintre motto-urile noastre: cum ar arăta o lume mai bună în care oamenii să coopeze mai bine, să se pună accentul mai mult pe ştiinţă, pe cunoaştere", este de părere Luxin.