Nicolae Ciucă, la Constanța: "Avem nevoie de normalitate"

Liderul PNL încheie campania electorală la malul mării

Sursa foto: Inquam Photos / Saul Pop

Liderul liberal a venit pe 7 iunie 2024, pentru a-și arăta susținerea pentru cei doi candidați liberali la alegerile din 9 iunie 2024.



Florin Mitroi este candidatul PNL pentru șefia Consiliului Județean Constanța, iar Vergil Chițac este candidatul pentru un nou mandat la Primăria Constanța.



La eveniment participă alături de liderul PNL Nicolae Ciucă, prefectul Silviu Coșa, deputatul Bogdan Huțucă, primarul Vergil Chițac (candidat din partea PNL pentru un nou mandat la Primăria Constanța) și Florin Mitroi, primarul comunei Valu lui Traian, candidat din partea PNL la președinția Consiliului Județean Constanța.

„Bună dimineața. Bine v-am regăsit. Revin la Constanța cu mare plăcere și cu bucuria de a vedea câte schimbări au avut loc în municipiu și județ. Avem nevoie de continuare și de investiții. Dau exemplu județul Constanța și că aici s-a schimbat raportul de învestiții.

Investițiile au crescut de 20 de ori după toate cele ce au fost aici in Constanta și în județ și să continuăm cu dezvoltarea. Constanța este unul dintre cele mai mari porturi din Europa și avem nevoie în acest context să creștem această oportunitate.



Se poate vedea implicarea și mândria constănțenilor! Să creștem și să depășim niște limite ținute acolo. Ne dorim și vom continua să dezvoltăm ceea ce înseamnă infrastructura, potențial turistic. Avem nevoie de normalitate. Avem un program prin care îmi doresc să vad investițiile la ACN. Mergem și la Medgidia pentru că acolo sunt mici probleme. Am menționat despre investiții și spun acest lucru pentru ca în administrațiile liberale ponderea investițiilor în buget au depășit 70%“ - a precizat liderul PNL, Nicolae Ciucă.



Președintele PNL Nicolae Ciucă a ieșit din sediul Prefecturii Constanța și a oferit noi declarații la finalul discuțiilor avute cu liderii PNL Constanța

„Portul Constanța este principala poarta de intrare și ieșire a tarii și a Europei. Când eram prim-ministru una din deciziile a fost de a elibera infrastructura feroviară din interiorul Portului Constanța. În plus, au fost o serie de întrevederi cu investitorii care vad potențialul strategic Portul Constanța. Am luat decizia și am convenit ca la nivelul fiecărei filiale așa cum a procedat și înainte de campanie, decizia să o ia fiecare filială“, a mai spus Nicolae Ciucă în legătură cu potențialele alianțe politice după alegeri.

„Așteptăm rezultatul final al votului și așteptăm ca, indiferent de fricțiuni politice și confruntări, să ne bazăm pe capacitatea noastră pentru stabilitatea țării. Sperăm ca situația să se așeze și să se echilibreze. Suntem obligați în contextul de securitate să avem stabilitatea tarii. Nu doar la București, ci și la nivel de localitate“, a mai adăugat președintele PNL, Nicolae Ciucă.

În legătură cu o potențială candidatură la alegerile prezidențiale, Nicolae Ciucă a spus că decizia va fi luată după rezultatele alegerilor locale și are încredere în ceea ce va stabili partidul.