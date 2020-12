Tensiune uriașă în PNL. Întâlnire cu președintele Klaus Iohannis înainte de consultările oficiale cu partidele

Întâlnirea vine înainte de consultările oficiale cu partidele, astfel încât cărțile să fie făcute. Problema formării unei coaliții nu este una deloc ușoară pentru că, peste noapte, Partidul Național Liberal a scăzut de la 29%, cât era cotat aseară, după primele rezultate, la 25%. Asta înseamnă că ar putea fi nevoie să convingă toate partidele parlamentare, în afară de PSD, să li se alăture.

Ludovic Orban a declarat imediat după închiderea urnelor că este încrezător în capacitatea liberalilor de a negocia o majoritate parlamentară cu alte formațiuni politice.

”Partidul Național Liberal consideră că este câștigătorul acestor alegeri. Atât câștigătorul moral, cât și câștigătorul la finalizarea procesului de numărare a voturilor. Sunt foarte încrezător în capacitatea Partidului Național Liberal de a construi o majotitate parlamentară alături de forțele democratice euro-atlantiste care respectă cetățeanul, și care vor dezvoltarea României, pentru a putea forma un guvern într-un termen cât mai scurt”, declara, aseară, Ludovic Orban.

Însă acestea nu sunt singurele declarații după aflarea primelor rezultate.

”Românii au arătat că este nevoie de o schimbare”

Marcel Ciolacu i-a avertizat însă pe membrii Partidului Social Democrat din secțiile de votare să numere foarte bine voturile și să nu părăsească sediile, pentru a nu se ajunge într-o situație similară cu cea de la sectorul 1.

”Românii au arătat că este nevoie de o schimbare. Aş dori să le mulţumesc românilor că au sancţionat această batjocură la adresa lor în ceea ce priveşte gestionarea pandemiei închiderea şcolilor, a pieţelor , închiderea bisericilor, intrarea în faliment a mii de societăţi cu capital românesc şi a sute de mii de şomeri în ultimile şase luni. Este nevoie de un guvern capabil care are soluţii, care stie să rezolve adevăratele provocări ale românilor”, spunea Marcel Ciolacu.

Așadar, românii nu au dat un mandat clar niciunui partid să formeze singur guvernul, deci vom avea de-a face cu un guvern de coaliție, spunea și co-președintele alianței USR PLUS, Dacian Cioloș.

”Vom face și agenda guvernului”

După anunțarea rezultatelor de la exit poll, Dacian Cioloș a declarat că USR PLUS nu intenționează să negocieze nicio majoritate de guvernare cu PSD.

”Este un rezultat istoric pentru care îi felicit pe colegii mei. Am reușit în patru ani să arătăm că drumul început în 2016 este un drum corect. Am reușit să dublăm acel rezultat, și dacă timp de 4 ani cu aproape 9% am reușit să facem agenda în Parlament, sunt convins că cu un rezultat cel puțin dublu, așa cum arată estimările la acest moment, vom face și agenda guvernului”, a declarat și Dan Barna.

PNL și USR exclud o guvernare alături de PSD și spun că vor încerca să formeze o majoritate cu alte forțe. Social democrații speră ca ei să dea viitorul premier și au lansat deja 4 variante pentru Palatul Victoria. În schimb, cei de la Alianța pentru Unirea Românilor exclud orice alianță în acest moment.