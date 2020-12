Cine i-a votat pe liberali la alegerile parlamentare: Topul județelor care au ales PNL pentru Camera Deputaților

Camera deputaților – Rezultate PNL la nivel național:

1. Giurgiu: 46,60%

2. Sibiu: 41,66 %

3. Teleorman: 38,20 %

4. Alba: 36,54 %

5. Mehedinți: 35,34 %

6. Vrancea: 34,28 %

7. Cluj: 32,46%

8. Bihor: 32,40%

9. Caraș-Severin: 31,37 %

10. Bistrița-Năsăud: 31,15 %

11. Ilfov: 30,47%

12. Călărași: 29,22 %

13. Maramureș: 27,32 %

14. Vâlcea: 27,32 %

15. Tulcea: 27,26 %

16. Sălaj: 27,25 %

17. Arad: 27,19 %

18. Prahova: 27,16 %

19. Constanța: 26,17 %

20. Brașov: 25,70 %

21. Iași: 24,50 %

22. Suceava: 24,15 %

23. Gorj: 24,15 %

24. Dolj: 23,90 %

25. Neamț: 23,60 %

26. Hunedoara: 23,32 %

27. Dâmbovița: 23,22 %

28. Galați: 22,30 %

29. Bacău: 21,50 %

30. București: 21,15 %

31. Vaslui: 21,15 %

32. Ialomița: 21,00 %

33. Olt: 19,80 %

34. Botoșani: 19,40 %

35. Satu-Mare: 19,29 %

36. Argeș: 18,10 %

37. Brăila: 17,80 %

38. Buzău: 16,50 %

39. Mureș: 15,74 %

40. Covasna: 5 %

41. Harghita: 3,23 %

Până luni la ora 19:00, au fost centralizate la nivelul birourilor electorale de circumscripție județeană procesele - verbale centralizatoare din 18.624 secții de votare, reprezentând 95.25 % din totalul de 19.553 de secții de votare.

Rezultate parţiale Camera Deputaţilor

PSD - 29,71%

PNL - 25,21%

USR-PLUS - 14,73%

AUR - 8,60%

UDMR - 6,05%

PMP - 4,68%

PRO România - 4,18%.

Rezultate parţiale Senat

PSD - 30,16%

PNL - 25,62%

USR-PLUS - 15,21%

AUR - 8,69%

UDMR - 6,21%

PMP - 4,81%

PRO România - 4,22%.

"Am luat decizia azi să-mi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis. Odată exprimată voința cetățenilor, trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou Guvern. România are nevoie de un guvern responsabil, un guvern care să reprezinte voința cetățenilor români care își doresc modernizarea României și decizia mea de astăzi vreau să arate un lucru foarte clar: că nu mă cramponez de funcția de prim-ministru, că negocierile care vor urma trebuie să conducă la un guvern format din formațiunile politice de centru-dreapta, care susțin cu claritate orientarea euro-atlantică a României și care vor să utilizeze cu adevărat toate resursele pe care le avea România la dispoziție și, de asemenea, să fructifice oportunitățile pentru a putea să crească calitatea vieții pentru fiecare dintre cetățenii români", a spus Ludovic Orban.