Valer Dorneanu răspunde acuzaţiilor aduse de Ludovic Orban: În nicio ţară un premier nu-şi permite asemenea atacuri suburbane la adresa Curţii Constituţionale

"Am impresia că domnul premier are alt fel de pandemie împotriva mea şi a CCR, incită opinia publică împotriva Curţii.

Din păcate am impresia că scaunul a adaugat acelui cuvannt pandemie alte boli specifice. Îl cunosc de ceva timp (pe Ludovic Orban) şi am un pic de fereală să folosesc cuvântul politruc. Ştiu că are studii la TCM Braşov... Nu ştiu dacă are şi alte studii să ne califice pe noi cum ne califică. Toţi suntem profesionişti, cu expertiză, nu putem fi catalogaţi ca politruci", a spus Valer Dorneanu.

Preşedntele CCR a mai concluzionat că Ludovic Orban incită populaţia împotriva Curţii Constituţionale, într-un mod nepermis şi nepotrivit.

Îmi pare rău că incită populatia împotriva CCR, parcă ea ar fi de vină pentru pandemie. Noroc că împărţim 'vina' cu Avocatul Poporului, Renate Weber. ...În nicio tara un premier nu-si permite asemenea atacuri suburbane la adresa Curtii Constitutionale”, a concluzionat Dorneanu.



Ludovic Orban a lansat joi seară, la Digi24, un nou atac la adresa judecătorilor CCR.



”Vreau să spun câteva cuvinte despre decizia CCR, care mi se pare abracadabrantă, care mi se pare o încălcare flagrantă a Constituției de către organismul care trebuie să fie paznicul Constituției. Trebuie schimbat ceva, nu se mai poate așa cu asemenea... Trebuie schimbată componența CCR, trebuie eliminați politrucii de acolo. Trebuie să intre numai magistrați cu cariere serioase în spate, nu oameni care au făcut politică și au fost numiți politic. Multe dintre deciziile de acolo vin împotriva intereselor României. De ce, că dă ordine Florin Iordache și cu alții către Dorneanu și cei care au fost numiți politic, care dau pe bandă rulantă decizii care nu au legătură cu Constituția?”, a precizat Ludovic Orban.