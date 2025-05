Alex Agius Saliba, europarlamentar, despre Legiea serviciilor digitale în UE: Este un act legislativ foarte complex

Întrebat despre cum a fost pusă în aplicare legea în ţara sa, el a confirmat că "există autoritate competentă". Foto: Captură Antena 3 CNN

Europarlamentarul Alex Agios Saliba a vorbit la BeEU cu Sabina Iosub despre legea privind serviciile digitale din Uniunea Europeană. El a afirmat că "este un act legislativ foarte complex", însă este de părere că "coordonarea a început pe o bază foarte bună între toate autorităţile naţionale competente". Mai mult, el a afirmat că instrumentele de aplicare pe termen scurt există.

"În ceea ce privește legea privind serviciile digitale, avem autorități naționale competente și toate statele membre, cu coordonare din partea Comisiei. Dar mai ales când vine vorba de aceste mari platforme tehnologice, Legea privind marcajele digitale, care este legislația privind concurența în domeniul digital, mingea este în terenul Comisiei. Din partea Parlamentului European, sunt, de asemenea, membru al comisiei speciale privind regulamentul pieței digitale, facem presiuni asupra Comisiei Europene pentru a fi cât mai rapidă cu putință în luarea de măsuri, în special în cazul investigației pendinte privind X", a spus Alex Agios Saliba, europarlamentar maltez.

Întrebat despre cum a fost pusă în aplicare legea în ţara sa, el a confirmat că "există autoritate competentă", dar şi că "una dintre cele mai mari provocări pe care le găsim mereu este găsirea expertizei potrivite".

"Am început cu punerea în aplicare. Există autoritatea competentă. Suntem un stat membru mic. Una dintre cele mai mari provocări pe care le găsim mereu este găsirea expertizei potrivite. Legea privind serviciile digitale este un act legislativ foarte complex, dar cred că aici coordonarea a început pe o bază foarte bună între toate autoritățile naționale competente. Și cred că există deja vizibilitate în Malta că această legislație, dacă este aplicată și implementată în mod corespunzător, poate avea un efect pozitiv asupra drepturilor utilizatorilor de a crea aceste condiții de concurență echitabile între lumea online și cea offline", a afirmat Saliba.

El a subliniat importanța implementării efective a Legii în toate statele membre ale Uniunii Europene, reiterând "efectul unei singure platforme asupra unui rezultat electoral în una dintre cele mai mari democrații din Uniunea Europeană".

"Implementarea este încă în proces. După cum am spus, este un act legislativ foarte complex, dar, în cele din urmă, și de aceea și în calitate de grup politic SND în Parlamentul European, am fost foarte vocali cu Comisia atunci când vicepreședintele Vercunan a menționat planul de a dereglementa, de asemenea, atunci când vine vorba de aceste acte legislative. Linia noastră de argumentare este întotdeauna foarte clară. Vedeți ce s-a întâmplat în România cu o platformă al cărei model de afaceri este foarte diferit, iar TikTok nu se bazează în totalitate pe publicitatea direcționată. Se bazează pe un model de afaceri diferit. Dar vedeți efectul unei singure platforme asupra unui rezultat electoral în una dintre cele mai mari democrații din Uniunea Europeană, unul dintre cele mai mari state membre ale Uniunii Europene. Așadar, este foarte important să fim cât mai rapizi posibil. Deci, în afară de crearea de alternative, care este mai pe termen lung, nu putem crea alternative într-un an sau în doi ani. Dar, pe termen scurt, instrumentele există", a subliniat europarlamentarul.