Începând din 2007, Premiul LUX al Parlamentului European aduce în prim-plan, în fiecare an, filme care abordează teme centrale ale dezbaterii publice europene.

Parlamentul European consideră că cinematografia, un vector al comunicării de masă în domeniul cultural, poate fi un mediu ideal pentru dezbatere și reflecție asupra Europei și viitorului său. Cinematografia se bucură de o mare popularitate, prezintă atracție pentru generații diferite și este accesibilă.

Sabina Iosub a prezentat filmele finaliste pentru ediția din 2018:

-Styx, în regia lui Wolfgang Fischer (Germania, Austria) - prezintă odiseea unei femei solitare în albastrul oceanului și abordează problema imigrației și a refugiaților.

-The other side of eferything, în regia lui Mila Turajlic (Serbia, Franța, Qatar) - prezintă o portretizare delicată a unei femei, povestea ei spune istoria țării ei și a Europei în anasamblu, dintr-un trecut politic tumultos până la pericolele naționalismului.

-Woman at war, în regia lui Benedikt Erlingsson (Islanda, Franța, Ucraina) - prezintă o saga energetică, ecologică și feministă, o chemare la rezistență civilă pentru a lupta pentru salvarea naturii.