Be EU. Dublul standard, sub lupa Parlamentului European

Rezultatele unei serii de verificări efectuate în mai multe state membre au demonstrat că existenţa unor diferenţe între produse promovate şi distribuite pe piaţa unică sub aceeaşi marcă şi în ambalaj identic.

Parlamentul European atrage atenţia asupra faptului că aceste cazuri se referă nu numai la produsele alimentare ci şi la cele nealimentare, inclusiv detergenţi, produse cosmetice, articole de toaletă şi produse pentru copiii mici.

Aceste diferențe dintre produse sunt de neacceptat, iar Parlamentul European încearcă să găsească o soluție. O decizie în acest sens este așteptată în perioada imediat următoare, după ce toate rapoartele existene vor fi fost analizate și discutate.

”Suntem la Bruxelles, apoi la București, iată astăzi suntem la Strasbourg. Am vrea ca toate produsele să fie la fel peste tot. S-au făcut progrese importante de când am vorbit ultima dată despre acest subiect” a spus la Be EU europarlamentarul Mihai Țurcanu.