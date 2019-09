BE EU. Lord Francis Maude, pentru prima dată în România: „De mult timp am vrut să vin aici”

Lord Francis Maude, membru al Parlamentului Regatului Unit, a fost invitatul Sabinei Iosub la BE EU. A venit pentru prima dată în România pentru a participa la o conferință în care s-a discutat despre problematica digitală.

„Am condus programul de transformare digitală în Marea Britanie între 2010 și 2015. Am creat un sistem unic digital pentru aparatul guvernamental, un domeniu unic, gov.uk. Am închis 1.500 de alte site-uri guvernamentale pentru a exista un singur loc pe care oamenii să-l acceseze. Și am economisit foarte mulți bani prin eficientizare și reformă și am dus la un alt nivel serviciile digitale pentru cetățean. Am fost foarte mulțumiți că, în 2016, ONU a ales Marea Britanie pe primul loc în lume pentru acest e-guvern, ce ce era o evoluție uriașă față de ceea ce eram cu cinci ani în urmă. Eram cunoscuți pentru că aveam un IT extrem de scump și care nu performa”.

Și alte țări au adoptat modelul britanic.

„Guvernele sunt de regulă organizate, într-un mod care nu este foarte funcțional. Este și democrația, dar mai este și faptul că sunt divizate în ministere individuale, iar noi ne ocupăm de funcțiile care cuprind mai multe ministere, achiziții și comerț, proprietăți, proiecte majore, management financiar și noi am spus că toate acestea ar merge mai bine dacă ar fi unite, către centrul guvernului”.