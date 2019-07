Be EU. Rareș Bogdan: „Este rușinos să ai cele mai mici subvenții la hectar. Eu dau informaţii pe surse şi iau decizii”

sursă foto: captură antena 3

Europarlamentarul Rareş Bogdan a vorbit, într-un interviu sâmbătă, la Be EU, emisiunea realizată de Sabina Iosub, despre tranziția de la presă la politică, dar și prioritățile pe care acesta le are în cadrul Parlamentului European.

Rareș Bogdan: „Sunt omul care dau pe surse, înainte le primeam, dar acum dau eu datele respectiv”

„Pentru mine s-a făcut greu tranziţia. Este mai interesant decât am crezut, dar nu mă pot rupe de partea de jurnalist. Am făcut 20 de ani presă, iubesc enorm meseria asta şi în continuare încerc să informez jurnaliştii care îmi cer date, chiar din interior. Sunt omul care dau pe surse, înainte le primeam, dar acum dau eu datele respective, pentru că ştiu cât de importante sunt pentru jurnalişti. Este foarte interesant, uneori recunosc, mi-e dor, mai ales când vine ora 21:00, atunci mi-e greu, dar se deschide o altă lume. Este o lume în care decizia contează. Acum particip direct și iau decizia”, a subliniat jurnalistul.

Rareș Bogdan, despre responsabilitate în poziția de europarlamentar

„Am fost ales șeful delegației, este o chestiune cu foarte mare responsabilitate, care mă ține în negocieri lungi cu personaje uneori mai neplăcute. Trebuie să ai tot timpul reacția cu țara. E o lume interesantă, e o lume în care decizia contează, nu doar analizezi, ci iei parte la decizii. Până acum analizam, comentam şi de multe ori influenţam decizii, ăsta este adevărul. Participam într-un fel, dar acum iei decizia, participi direct şi iei decizia. Eu am fost ales şi şeful delegaţiei, lucru care mă ţine în negocieri lungi cu persoane care nu îmi plac, dar negociez poziţii pentru România. Am luat, de exemplu, o hotărâre singur, pe care apoi a trebui să o validez cu delegaţia României legată de ce susţinem, ce candidatură susţinem. Eu am luat decizia, m-am consultat pe whatsapp cu câţiva colegi, dar ei au fost de acord cu mine. Trebuie să ai mereu reacţia cu ţara, nu am vorbit cu președintele Klaus Iohannis într-un an cât am vorbit zilele astea, trebuia să ne consultăm pentru a vedea poziţiile diferite”, a declarat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan, despre noua politică agricolă impusă de Franța cu ajutorul USR PLUS

„Emmanuel Macron reușește cu 21 de euparlamentari să întoarcă Europa cu susul în jos și să impună cu ajutorul lui Dacian Cioloș și al celor din USR-PLUS să impună o nouă politică. Unul dintre proiectele lui Macron este extrem de periculos pentru România. Este legat de o nouă politică agricolă care îl va afecta direct pe fermierul român și va afecta fondurile de coeziune, pentru că vrea tăierea fondurilor de coeziune. Lucrul acesta va lovi direct în România dacă el își va impune punctul de vedere. Eu sper că nu va reuși. Este rușinos să ai cele mai mici subvenții la hectar mai mici decât oriunde, ungurii au subvenții mai mari”, a adăugat jurnalistul.

Rareş Bogdan a fost ales europarlamentar pe listele PNL, la alegerile din 26 mai.