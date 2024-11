”Există soluții pentru captarea tuturor ambalajelor prin colectarea separată”. Un an de la implementarea SGR

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) a împlinit un an de la implementare, marcând o schimbare majoră în obiceiurile de consum ale românilor și contribuind semnificativ la protejarea mediului. La Conferința „Economia Circulară - Reciclare și sustenabilitate pentru România viitorului”, organizată de Antena 3 CNN, experți și reprezentanți ai industriei au analizat rezultatele, provocările și oportunitățile acestui sistem inovator.

„SGR a revoluționat viața de zi cu zi a românilor, cu un impact major asupra mediului. Luna trecută am atins o rată de reciclare de 84%, una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană. Până acum, am colectat 2,7 miliarde de recipiente și am vândut 177 de tone de materiale reciclabile, închizând ciclul de reciclare de la sticlă la sticlă și de la doză la doză. Este un pas crucial pentru o economie circulară de succes”, a declarat Gemma Webb, CEO și Președinte al Directoratului RetuRO SGR.

Dezvoltarea acestui sistem a implicat și o colaborare strânsă între autorități, producători, retaileri și consumatori. „În ciuda costurilor inițiale asumate de toți actorii implicați, cel mai important este că am reușit să oferim oamenilor posibilitatea de a recicla într-un mod plăcut. Avem nevoie, însă, de un echilibru financiar sustenabil pentru viitor”, a subliniat Mario Crețu, Director pentru Afaceri Instituționale al Carrefour România, care a amintit și succesul proiectului „Punem preț pe plastic”, precursorul actualului SGR.

Doinița Mihai, Vicepreședinte Afaceri Publice Eastern Europe South TOMRA, a punctat importanța extinderii sistemului: „SGR este doar primul pas. Există soluții pentru toate tipurile de ambalaje, folosind colectarea separată. Alte piețe ne oferă exemple valoroase, iar România poate beneficia de aceste experiențe.”

La nivel economic, SGR a creat 800 de locuri de muncă ecologice în cele șapte centre de sortare înființate, iar parteneriatul dintre mediul public și privat a fost esențial în atingerea obiectivelor. „Succesul nostru se bazează pe colaborare și pe un cadru legislativ solid. Obstacolele inițiale au fost depășite, iar rezultatele vorbesc de la sine”, a concluzionat Gemma Webb.