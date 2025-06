Cristian Chivu este noul antrenor al celor de la Inter Milano. Contractul pe doi ani va fi semnat mâine

Oficialii echipei italiene Internazionale Milano (Inter Milano), au bătut palma cu antrenorul român Cristian Chivu pentru a antrena formaţia de pe stadionul Giuseppe Meazza (cunoscut şi ca San Siro). Contractul urmează să fie semnat mâine, scrie Gazzetta dello Sport.

În cele din urmă, Inter l-a ales pe Cristian Chivu. După ce a reușit menţinerea Parmei în Serie A, tehnicianul român îi ia locul lui Simone Inzaghi pe banca nerazzurrilor (N.r. - porecla oficială a echipei, datorită culorilor). Pentru Chivu, această numire înseamnă o revenire acasă, după ce a evoluat ca jucător pentru Inter între 2007 și 2014 – perioadă în care a cucerit tripla istorică (N.r. - Serie A, Cupa Italiei și Liga Campionilor) – și după ce a pregătit cu succes echipele de juniori ale clubului.

Rezultatele excelente obținute cu echipa Primavera, pe care a condus-o spre titlul național în 2022, i-au confirmat potențialul și l-au recomandat pentru un pas important în cariera de antrenor. În februarie anul trecut, Parma i-a oferit o șansă în fotbalul mare, numindu-l în locul lui Fabio Pecchia. Chivu a reușit imediat să evite retrogradarea, terminând sezonul pe locul 16, cu un bilanț de 3 victorii, 7 egaluri și 3 înfrângeri.

?⚫️? Cristian Chivu, in Milano with his agent waiting for Inter call to get the agreement done and sign in as new coach.



Two year contract approved by Chivu, waiting on green light from the club. pic.twitter.com/m6Zgp1FZr8