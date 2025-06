Inter Milano îl vrea pe Cristian Chivu ca antrenor, după ce a salvat Parma de la retrogradare. Echipa a dat undă verde la negocieri

Parma şi-a dat acordul pentru ca antrenorul său, românul Cristian Chivu, să negocieze cu Inter Milano. Inter l-a ales pe Cristian Chivu ca următorul său antrenor, după ce Simone Inzaghi a părăsit banca tehnică în urma eşecului din finala Champion's League, în faţa celor de la PSG, scrie TuttoMercatoWeb, potrivit Agerpres.



După refuzul lui Como (N.r. - echipa din Serie B) de a-i da drumul tehnicianului Cesc Fabregas, conducerea lui Inter a programat o întâlnire cu Cristian Chivu. Românul, care a fost deja la club atât ca jucător, cât şi ca antrenor al echipei de tineret, ar putea reveni, aşadar, în rolul de antrenor al primei echipe. Părţile se vor întâlni în curând şi vor încerca să ajungă la o înţelegere care nu ar trebui să fie dificil de găsit.

Joi dimineaţă, agentul lui Cristian Chivu s-a întâlnit cu oficialii Parmei pentru a discuta despre viitorul antrenorului. Conform TMW, Parma i-a permis românului să negocieze cu Inter, semn că antrenorul ar vrea să semneze cu gruparea milaneză, după lunile petrecute la Parma care au dus la salvarea echipei de la retrogradare.



Parma ar fi avut posibilitatea de a prelungi unilateral contractul lui Chivu, având o opţiune în avantajul său, dar a preferat să nu o exercite.



Dacă românul se va înţelege cu Inter, ar trebui să-şi rezilieze contractul cu Parma, valabil până la 30 iunie 2025, pentru a putea sta pe banca vicecampioanei Europei la Cupa Mondială a Cluburilor.

Inzaghi a fost anunțat ca noul antrenor al lui Al Hilal și se pare că va deveni cel mai bine plătit manager din lume, cu un salariu de aproximativ 25 de milioane de euro pe sezon, scrie Flashscore.

Noul său club a confirmat că acesta a semnat un contract pe doi ani care va intra în vigoare imediat, permițându-i să antreneze echipa saudită pentru Cupa Mondială a Cluburilor, primul lor meci urmând să fie împotriva lui Real Madrid pe 18 iunie.

