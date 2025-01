Doctor Levy, un chirurg plastician cu rezultate excepționale

Operațiile estetice au un impact semnificativ asupra vieților celor care aleg să le facă. FOTO: drlevy.ro

„Perfecțiunea a fost ținta mea de top, chiar și înainte de a deveni chirurg plastician. Am fost mereu conștient că poți deveni atât de bun în ceea ce faci, pe cât de sus este ceea ce îți propui.” Doctor Levy este fondatorul a 2 clinici de chirurgie plastică și operații estetice în România, una având sediul în București iar a 2-a în Timișoara. Ambele locații sunt ultra moderne și dotate cu tehnologie medicală de ultimă generație.

Doctor Levy este unul dintre cei mai apreciați chirurgi plasticieni din România, cu o carieră impresionantă și o pasiune evidentă pentru perfecționare. Cu o formare academică solidă alături de alți chirurgi de prestigiu din Europa, Israel sau SUA, Dr. Levy a adus în România nu doar tehnici avansate, ci și o viziune complet nouă, asupra operațiilor estetice.

Activând în București și Timișoara, Dr. Levy este cunoscut pentru abordarea sa personalizată. De la consultația inițială până la ultima etapă a recuperării, fiecare pacient beneficiază de un plan de tratament adaptat nevoilor și dorințelor sale. Această atenție deosebită pentru detalii și grija constantă față de pacient, au transformat clinicile sale de operații estetice , într-un punct de referință în domeniul chirurgiei plastice și estetice.

“Emoții ai la orice operație estetică și nu ești imun la nimic. Lucrezi cu oameni și nu ai cum să îndepărtezi emoțiile, gândurile, grijile, frica. Totul este amestecat, dar trebuie să privești destinația și nu drumul. Pacienții români au nevoie de medici cu emoții. Eu vreau să fiu unul dintre ei. Pentru că asta mă face să fiu mai bun pentru ei și pentru mine!” Dr. Levy - Chirurg Plastician

(în imagine: Dr. Levy - Chirurg Plastician & Estetician)

Doctor Levy este un chirurg plastician care operează din pasiune

Pe lângă munca desfășurată în clinicile din București, Timișoara și Israel, Dr. Levy a participat la misiuni de voluntariat în zone dificile, cum ar fi Sierra Leone (Africa). Acolo a tratat victime ale conflictelor și ale condițiilor extreme, inclusiv copii care au suferit mutilări grave sau femei afectate de violență.

În timpul misiunilor medicale, Dr. Levy a fost singurul chirurg plastician din echipă, abordând și cazuri complexe, cum ar fi amputări sau răni severe. El consideră că astfel de experiențe sunt esențiale pentru orice medic, subliniind importanța umanității în practica medicală. Acest angajament față de pacienți, indiferent de circumstanțe, reflectă filosofia sa medicală, care pune pe primul loc nevoile și demnitatea umană, reflectând cu atât mai mult empatia de care dă dovadă.

"V-am spus cât de important este pentru un chirurg plastician, să simtă emoție, așa că vreau să vă mai împărtășesc ceva: ce m-a impresionat cel mai tare in Africa, a fost momentul în care am fost nevoit să amputez ambele picioare ale unei fetițe de 10 ani. Dar tot acolo am văzut și pe cei mai fericiți copii și am înțeles cât de puternic este zâmbetul unui pacient.

Îmi doresc, ca fiecare pacient, să plece de la mine cu zâmbetul pe față. Pentru voi m-am pregătit și fără voi nu pot exista ca medic! Orice pacient este important pentru mine, fie că vine pentru o operație de liposucție, lifting facial sau pentru o reconstrucție mamară.”

(în imagine: pacientă Dr. Levy - operație implanturi mamare)

Operații estetice populare și tehnologii avansate

Printre operațiile estetice populare la Clinicile Dr. Levy Medical Center din București & Timișoara, se numără: blefaroplastia, liposucția gușei, implanturile mamare cu silicoane, Liposucția VASER PRO 4K și abdominoplastia. Utilizarea tehnologiilor de ultimă generație și a tehnicilor minim invazive, face ca rezultatele să fie naturale și timpul de recuperare semnificativ redus. În plus, se oferă servicii complexe de înfrumusețare, de la tratamente estetice nechirurgicale [mărirea buzelor cu Acid Hialuronic, augmentare fese cu Acid Hialuronic], până la intervenții reconstructive complexe.

(în imagine: rezultat Liposucție VASER 4K 360 - operație realizată de către Dr. Levy)

Mai mult decât chirurgie plastică, o experiență medicală completă

Ceea ce diferențiază Clinicile Dr. Levy Medical Center, este abordarea integrativă. Echipa sa este dedicată nu doar obținerii celor mai bune rezultate estetice, ci și susținerii pacientului pe tot parcursul procesului. Accentul pus pe comunicare, siguranță și confort, face ca experiența fiecărei persoane să fie una pozitivă. Grija și atenția sunt prezente la orice pas la clinică, acest fapt fiind menționat de către pacienți.

Operațiile estetice au un impact semnificativ asupra vieților celor care aleg să le facă. Multe persoane ajung în clinică cu un anumit aspect fizic și pleacă transformați. Cât de frumos este să îți îndeplinești visele, nu-i așa? Să slăbești rapid, în doar câteva ore, printr-o intervenție de Liposucție VASER 4K, sau să îți schimbi complet aspectul sânilor printr-o augmentare mamară. Un lucru este cert: visele devin realitate, la Clinicile Dr. Levy Medical Center.

(în imagine: rezultat operație Blefaroplastie superioară + inferioară - realizată de către Dr. Levy)

Operațiile estetice cele mai populare la Clinicile Dr. Levy Medical Center, sunt:

· Lifting Facial

· Blefaroplastie superioară sau inferioară

· Liposucție cu ultrasunete VASER PRO 4K

· Bichectomie

· Implant mamar cu silicoane

· Labioplastie

· Abdominoplasti

· Liposucție gușă

· Ridicare de sprâncene (Foxy Eyes)

· Circumcizie & Frenectomie

· Operație pentru gropițe în obraji

· Vaginoplastie & rejuvenare vaginală

