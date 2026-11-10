„Mi-au recuperat banii fără să scot un ban din buzunar”. Povestea unei despăgubiri rutiere câștigate cu succes

5 minute de citit Publicat la 15:58 10 Noi 2026 Modificat la 15:58 10 Noi 2026

Un motociclist a obținut 299.700 de lei daune morale după un accident rutier, prin negociere cu asigurătorul RCA, fără proces în instanță. Sursa foto: birouleuropean.ro

După un accident rutier grav, una dintre cele mai mari preocupări ale victimelor este modul în care își pot recupera prejudiciul și dacă vor reuși să obțină despăgubirile care li se cuvin fără să suporte costuri suplimentare. Pentru mulți oameni, procedurile cu asigurătorii, documentele medicale și evaluarea traumatismelor par complicate, mai ales atunci când recuperarea fizică devine prioritatea principală.

Există însă situații în care o gestionare corectă a dosarului și intervenția unor specialiști pot face diferența. Un astfel de exemplu este cazul unui motociclist care, în urma unui accident rutier produs în martie 2025, a obținut 299.700 de lei reprezentând daune morale, exclusiv prin negociere cu societatea de asigurare. Mai mult, întreaga sumă a fost recuperată până în luna august a aceluiași an, fără ca victima să fie nevoită să inițieze un proces în instanță.

Cum s-a produs accidentul și ce leziuni a suferit motociclistul?

Accidentul s-a produs în martie 2025, când un autoturism a efectuat o manevră de întoarcere fără să acorde prioritate motociclistului care circula regulamentar. Impactul a fost inevitabil, iar motociclistul a suferit multiple leziuni traumatice, unele dintre ele deosebit de grave.

În urma accidentului, diagnosticele medicale au evidențiat fracturi importante la nivelul membrului superior drept și al membrului inferior stâng. Printre acestea s-au numărat fractura colului chirurgical al humerusului drept, cu deplasare, fractura cominutivă a epifizei tibiale proximale stângi, cu interesarea suprafeței articulare, precum și fractura orizontală a epifizei fibulare proximale stângi.

Pe lângă aceste fracturi, victima a prezentat multiple excoriații, echimoze și plăgi traumatice. Nu vorbim, așadar, despre un accident minor, ci despre un eveniment rutier cu consecințe fizice importante, care a necesitat evaluare medicală și o analiză atentă a prejudiciului corporal.

Nu avea certificat medico-legal. Asta însemna că nu putea obține despăgubiri?

Un aspect deosebit de important în acest caz a fost faptul că motociclistul nu obținuse un certificat medico-legal (CML) și nici nu cunoștea numărul zilelor de îngrijiri medicale stabilite în urma accidentului.

Pentru multe victime, lipsa unui astfel de document poate crea impresia că dosarul nu mai poate fi susținut corespunzător sau că despăgubirile vor fi considerabil diminuate.

În realitate, evaluarea prejudiciului corporal în cadrul procedurii de despăgubire RCA nu trebuie confundată cu stabilirea zilelor de îngrijiri medicale printr-un certificat medico-legal.

În acest caz, am apelat la medicul nostru specializat în evaluarea traumatologică, care a analizat documentația medicală și leziunile suferite de motociclist. În urma examinării și a aplicării metodologiei corespunzătoare, a fost întocmit raportul de evaluare medicală pentru stabilirea punctajului traumatologic.

Rezultatul evaluării a fost de 37 de puncte traumatologice, un element esențial în fundamentarea pretențiilor privind daunele morale. Acest raport a oferit suportul medical necesar pentru susținerea unei cereri de despăgubire corect fundamentate în fața asigurătorului.

299.700 de lei daune morale, obținute exclusiv prin negociere

După documentarea prejudiciului corporal și pregătirea dosarului, am început demersurile pentru recuperarea despăgubirilor de la societatea de asigurare RCA a șoferului vinovat.

Obiectivul nostru a fost obținerea unei despăgubiri care să reflecte în mod corespunzător gravitatea leziunilor și suferința fizică provocată de accident. În urma negocierilor purtate cu asigurătorul, am reușit să obținem pentru clientul nostru 299.700 de lei cu titlu de daune morale.

Un aspect important al acestui rezultat este că întreaga sumă a fost obținută pe cale amiabilă, prin negociere directă cu societatea de asigurare. Accidentul s-a produs în martie 2025, iar în august 2025 banii erau deja în contul victimei.

În aproximativ cinci luni, motociclistul a reușit să obțină o despăgubire de aproape 300.000 de lei, fără un proces în instanță și fără să avanseze bani pentru serviciile noastre, în condițiile colaborării stabilite.

Cum am reușit să obținem această despăgubire?

Rezultatul nu a fost întâmplător. În dosarele de accidente rutiere cu vătămări corporale, valoarea despăgubirilor depinde în mare măsură de modul în care este documentat și susținut prejudiciul.

Un simplu dosar medical nu este întotdeauna suficient pentru a evidenția toate consecințele traumatismelor. Este necesară o analiză specializată, care să identifice leziunile relevante, să stabilească punctajul traumatologic și să fundamenteze pretențiile formulate către asigurător.

În cazul motociclistului nostru, raportul medical întocmit de medicul cu care colaborăm a reprezentat un element esențial. Cele 37 de puncte traumatologice au permis cuantificarea prejudiciului corporal în conformitate cu metodologia aplicabilă.

Ulterior, pe baza documentelor medicale și a argumentelor, am susținut valoarea despăgubirilor solicitate și am negociat cu societatea de asigurare până la obținerea rezultatului urmărit. Toți cei 299.700 de lei au fost obținuți prin negociere cu asigurătorul, nu printr-o hotărâre judecătorească.

„Fără să scot un ban din buzunar”. Cum funcționează colaborarea?

Unul dintre motivele pentru care multe victime ezită să apeleze la specialiști este teama că vor trebui să suporte costuri suplimentare, având deja cheltuieli medicale și pierderi financiare provocate de accident.

La Biroul European de Reprezentare, colaborarea se desfășoară pe baza unui sistem de remunerare prin comision de succes, conform condițiilor contractuale.

Acest lucru înseamnă că persoana prejudiciată nu trebuie să avanseze bani pentru serviciile oferite. În plus, clienții beneficiază gratuit de o examinare medicală de specialitate, necesară pentru evaluarea prejudiciului corporal.

Practic, victima beneficiază de sprijinul unei echipe care se ocupă de documentarea și susținerea dosarului, în timp ce se poate concentra asupra recuperării fizice.

Cazul motociclistului demonstrează cât de importantă este identificarea corectă a prejudiciului și cât de mult poate conta experiența în negocierea cu societățile de asigurare.

Ai fost implicat într-un accident rutier? Nu renunța la despăgubirile care ți se cuvin!

Poate că și tu ai trecut printr-un accident rutier și ai suferit fracturi, traumatisme sau alte vătămări corporale. Poate că nu ai obținut certificat medico-legal, nu cunoști numărul zilelor de îngrijiri medicale sau nu știi cum se calculează punctajul traumatologic.

Acest lucru nu înseamnă automat că nu poți obține despăgubiri sau că trebuie să accepți prima ofertă a asigurătorului.

Fiecare dosar trebuie analizat individual, iar prejudiciul trebuie evaluat în mod corespunzător. Experiența în gestionarea dosarelor RCA poate face diferența între o despăgubire insuficient fundamentată și una care reflectă în mod real prejudiciul suferit.

Cazul prezentat este o dovadă concretă că se pot obține despăgubiri importante și prin negociere amiabilă, fără a fi necesară întotdeauna deschiderea unui proces în instanță.

Biroul European de Reprezentare te poate ajuta să îți recuperezi despăgubirile RCA, fără să avansezi bani pentru serviciile oferite, în condițiile colaborării prin comision de succes.

Nu lăsa lipsa informațiilor sau complexitatea procedurilor să te împiedice să îți soliciți despăgubirile!

Ai suferit vătămări corporale într-un accident rutier? Solicită o evaluare a cazului tău și află ce despăgubiri poți obține! Descoperă serviciile și condițiile de colaborare pe www.birouleuropean.ro!