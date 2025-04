Via Profi, platforma de explorare a gustului autentic românesc

Platforma creată de Profi se pregătește anul acesta să se extindă în încă 14 județe. FOTO: PROFI

Via Profi, cel mai premiat program de sprijinire a micilor producători locali din România, a fost distins în 2024 cu cinci premii de prestigiu, confirmând astfel valoarea și relevanța sa. Platforma creată de Profi se pregătește anul acesta să se extindă în încă 14 județe, devenind cea mai avansată platformă de explorare culinară din țară – un reper pentru toți cei care caută autenticitate, calitate și poveste în produsele locale. Gabriela Sîrbu, directoarea de sustenabilitate a companiei Profi și coordonatoarea acestui program, povestește cum a prins contur inițiativa Via Profi și cum, prin ea, tradițiile românești sunt scoase din umbră, readuse în prezent și puse în lumină, cu demnitate și respect.

Ce este Via Profi?

Gabriela Sîrbu: Pentru cine vrea să cunoască România oamenilor buni și a gusturilor autentice, Via Profi este cea mai sigură cale de a o face, de la Sud la Nord și de la Est la Vest, trecând prin toate regiunile țării. Pe scurt, este o platformă de explorare a micilor producători locali, care păstrează gusturi, rețete și tradiții autentice. Pe www.via-profi.ro sunt producători locali grupați pe județe, dar și creatori de obiecte artizanale și meșteșugari. Spre deosebire de alte platforme, aceasta permite contactarea directă a tuturor, fără intermediari, oferă informații verificate și documentate la fața locului de echipa Profi, imagini de calitate și o modalitate simplă de a susține artizanii.

Cum a luat naștere Via Profi?

G.S.: Crescând în și pentru România, fiind conectați profund la comunitate, am observat că tot mai mult sunt căutate produsele autentice românești. Problema e că acestea nu sunt mereu ușor de găsit sau că adesea trec prin atât de mulți intermediari încât devin aproape inaccesibile.

În acest context, ne-am gândit să propunem o cale prin care micii producători locali să se conecteze nemijlocit cu consumatorii. Am gândit un mecanism viabil, am alcătuit o strategie și i-am dat și un nume: Via Profi. Este o formă de sprijin atât pentru astfel de producători, cât și pentru cei care vor să ajungă la ei, la produsele lor. Și iată că astăzi, fără să îi condiționeze în vreun fel, Profi pune la dispoziția unui număr în creștere de producători artizanali mediul în care să-și spună propriile povești și să-și prezinte atractiv oferta de produse. Iar cum înscrierile pe platformă sunt verificate și validate în teren de către specialiștii noștri, cine cutreieră Via Profi poate fi sigur că descrierile, pozele și informațiile oferite în platformă sunt reale 100%.

Care este miza acestei platforme?

G.S.: Via Profi, la fel ca Raftul cu Bunătăți Locale sau alte inițiative CSR Profi, reprezintă modele de susținere a micilor producători locali, care pun bazele unei societăți stabile și solide din care să beneficieze atât producătorii, cât și consumatorii. De prea multe ori atunci când ne gândim la tradiție, ne gândim la trecut, dar tradiția nu este ceva static, ci înseamnă să folosim înțelepciunea pentru a construe un viitor mai bun. Despre asta este vorba și în proiectele noastre: ne dorim să ajutăm tradițiile să se reinventeze, dorim să le aducem în prezent, să facă parte dintr-o economie modernă și să oferim oportunități celor care doresc să le ducă mai departe. Și Festivalul „Suflet de România”, ajuns anul acesta la cea de-a treia ediție, are o misiune similară: de a aduce în prim-plan tradițiile și valorile autentice ale satului românesc. De aceea, oferă o varietate de activități, printre care târgul de produse locale și atelierele meșteșugărești. Atunci când alegem să cumpărăm un produs local, susținem nu doar producătorul, ci întreaga comunitate din spatele lui.

Pentru Profi nu există o miză comercială. Pentru micii producători locali, lipsa accesului la o piață de desfacere și la consumatori, cu informații clare, prezentate într-un mod accesibil și atractiv, poate fi o condamnare la dispariție. Miza reală este să salvăm împreună artizanii gusturilor bune, meșteșugarii autentici, să ștergem de praf tradițiile și să le aducem în fața tuturor generațiilor, astfel încât să aibă un viitor. Via Profi este polița noastră de asigurare pentru un viitor durabil, unul în care fiecare pune suflet și împreună punem suflet în România. Punem suflet în comunitate, iar Via Profi este comunitatea din care ne bucurăm să facem parte.

Ce urmează pentru Via Profi?

G.S.: Platforma de explorare culinară se dezvoltă permanent. Azi, împreună, descoperim, dincolo de sute de producători locali de gusturi bune, și obiecte artizanale și meșteșugari, categorii pe care le-am introdus la sugestia vizitatorilor. Ne dorim să introducem inclusiv Puncte Gastronomice Locale (PGL) pe Via Profi, astfel încât să devină acea platformă all-in-one pentru a explora România autentică. În 2025, vom completa maparea a încă 14 județe, ceea ce înseamnă că ne apropiem de acoperirea integrală a țării și oricine călătorește prin România poate să-și includă în program și vizitarea unor gospodării în care se fac bucate alese, se găsesc obiecte artizanale sau meșteșugari iscusiți, poate degusta bucate alese și se poate bucura de tot ce este sănătos și bun direct de la sursă, fără intermediari, condiții ascunse sau taxe suplimentare. Prin Via-Profi.ro, ne-am dorit să oferim mai mult decât o simplă listă de produse – am vrut să creăm o experiență completă. O platformă unde găsești informații clare, imagini care spun povești, prezentări autentice ale producătorilor locali și date de contact, toate într-un format intuitiv, accesibil tuturor, indiferent de nivelul de alfabetizare digitală.

Via Profi este mai mult decât un site – este locul în care oricine poate descoperi România autentică. Cu gusturile ei adevărate, cu meșteșugurile păstrate cu grijă, cu oamenii care pun suflet în ceea ce fac. Este o arhivă vie a tot ce merită cunoscut, păstrat și transmis mai departe, din generație în generație. Ne dorim ca Via Profi să devină platforma numărul 1 pentru cei care caută sens, identitate și gusturi cu rădăcini.