Medicul Vasile Astărăstoae: Este o nebunie! De la o simplă răceală s-a trecut la apocalipsă!

”Pentru mine este inexplicabil, irațional și absurd. Este o nebunie. N-am înțeles-o de la început, n-o înțeleg nici acum. Trebuia tratată cu seriozitate această pandemie, dar fără să practice panica și bagatelizare excesivă. De la o simplă răceală s-a trecut la o apocalipsă. Este o afecțiune, o epidemie, un virus nou, toată lumea este de acord. Este clar că dă o anumită boală. Boala este cu puțin mai gravă decât gripa și o spun cu toată responsabilitatea pentru că vedeți, în Europa, în momentul de față, nu au ajuns la numărul mortal de gripă din sezonul 2017-2018.”, a spus reputatul medic.

"Există o criză de încredere"

Dacă se poate merge la sparanghel, la mall sau în Austria să acorzi asistență cerlor bolnavi, atunci de ce respectarea strictă a regulilor de distanțare socială nu te poate lăsa să ieși de aici. Nu înțeleg de ce nu poți ieși din localitate. Adică în afara localității stau virușii în „cohorte” și te atacă? Da, nu poți să ieși din localitate unde este zonă roșie. De ce nu poți să circuli noaptea? Credeți că virușii sunt păsări de noapte care pot să te atace? Deciziile acestea au fost făcute din spaimă, ca nu cumva să se greșească. Ce am observat și o spun cu toată sinceritatea, pentru că am susținut modelul suedez, în România există o criză de încredere.”, a declarat medicul la Look Plus.