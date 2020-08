Monica Pop, revoltată pe testările COVID-19: "Oameni sănătoşi au intrat în spital"

"Un coleg de-al nostru care şi-a făcut o testare în aceeaşi zi în trei laboratoare diferite pregătindu-se să plece în vacanţă. Primul test a ieşit pozitiv, următoarele două teste negative"

Monica Pop a afirmat că i s-ar părea normal "să se facă două teste fiecărui pacient, dar nu la un interval atât de scurt, sau să se preleveze direct două şi să meargă una la un laborator, alta la un altul".

"Dacă la ieşire trebuie două, de ce nu trebuie două la intrare? Sunt situaţii în care oameni sănătoşi au intrat în spital", a afirmat dr. Monica Pop la România TV.

Monica Pop, uimită de ce a văzut pe stradă în plină pandemie

În contextul în care, la începutul pandemiei, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, declara că masca trebuie purtată doar de persoanele infectate, medicul Monica Pop este de părere că acesta trebuia să iasă acum, să explice oamenilor că lucrurile s-au schimbat și că purtarea măștii este un lucru pozitiv. De asemenea, Monica Pop a declarat că dimineață, în timp ce mergea către spital, a văzut pe stradă doar oameni care purtau mască de protecție.

”Eu am ceva încredere în oamenii din țara asta, nu ceva, chiar mai multă. Dimineață, când am mers spre spital, am văzut pe stradă numai oameni cu mască. Efectiv treceau strada sau așa... Oameni care aveau mască, de toate vârstele. Am urmărit. Să știți că oamenii înțeleg, în general, atunci când explici corect și când nu spui astăzi un lucru și mâine altul, despre același subiect. Adică oamenii trebuie să ajungă la un consens și să spună un lucru.

Monica Pop: Trebuiau să iasă să spună că lucrurile s-au modificat și este o patologie gravă

Iar atunci când se face o greșeală sau se vorbește despre un lucru și lucrurile s-au modificat și ți-ai dat seama, tu ca ministru, tu ca profesor de micro, tu ca director la DSU. Ți-ai dat seama că lucrurile s-au schimbat, atunci ieși și spune asta. Adică lucrurile s-au schimbat, am crezut la început că este o viroză ușoară, s-a dovedit că nu e chiar așa și atunci trebuiau să iasă să spună că lucrurile s-au modificat și este o patologie gravă!”, a spus Monica Pop la Antena 3.