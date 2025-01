Getty Images vrea să cumpere Shutterstock. Noua companie va valora 3,7 miliarde de dolari

Societatea rezultată în urma fuzionării va funcționa sub numele de Getty Images Holdings. FOTO: Profimedia Images

Getty Images și Shutterstock vor fuziona pentru a deveni cea mai mare companie de conținut vizual, în valoare de 3,7 miliarde de dolari. Astfel, clienții vor avea la dispoziție o gamă mai largă de fotografii și videoclipuri profesioniste, transmite nbcnews.com.

Mișcarea are loc într-un moment în care industria conținutului vizual licențiat se confruntă cu amenințări din partea instrumentelor generative de inteligență artificială, precum Midjourney și DALL-E de la OpenAI, care pot genera imagini și clipuri video ca răspuns la o simplă solicitare text din partea utilizatorilor.

În cadrul tranzacției, acționarii Shutterstock pot opta să primească fie 28,80 de dolari pe acțiune în numerar, fie 13,67 acțiuni Getty Images, fie o combinație de 9,17 acțiuni Getty și 9,50 de dolari în numerar pentru fiecare acțiune Shutterstock pe care o dețin.

Acțiunile Shutterstock au crescut cu 26,5% în premarket trading, în timp ce Getty Images a crescut cu 50,2%. Acțiunile ambelor companii au scăzut cel puțin în ultimii patru ani, deoarece utilizarea tot mai frecventă a aparatelor foto mobile determină scăderea cererii de fotografii de arhivă.

Tranzacția va ajuta companiile să îmbunătățească „ofertele de conținut, să extindă acoperirea evenimentelor și să ofere noi tehnologii”, a declarat Craig Peters, CEO al Getty Images.

Peters va fi directorul general al companiei rezultate în urma fuziunii, din care investitorii Getty Images vor deține aproximativ 54,7%, iar acționarii Shutterstock vor deține restul.

Getty concurează cu Reuters și Associated Press în furnizarea de fotografii și videoclipuri pentru uz editorial.

Societatea rezultată în urma fuzionării va funcționa sub numele de Getty Images Holdings și va continua să fie tranzacționată la Bursa din New York sub simbolul „GETY”.