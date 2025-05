Acuzaţii de ingerinţă în alegeri în Polonia după ce candidatul suveranist la preşedinţie a fost primit de Donald Trump

Karol Nawrocki, candidatul PiS, alături de Donald Trump. Foto: Facebook

Candidatul naționalist la președinția Poloniei, Karol Nawrocki, a anunțat vineri că i-a făcut o vizită 'importantă' președintelui american, Donald Trump la Casa Albă, stârnind în Polonia acuzații de ingerință electorală, transmite France Presse, citată de Agerpres. Polonezii au alegeri prezindenţiale în aceeaşi zi cu al doilea tur din România, pe 18 mai



Karol Nawrocki are sprijinul partidului de opoziție Lege și Justiție (PiS) și al președintelui conservator aflat la sfârșit de mandat, Andrzej Duda. El se află pe locul al doilea, conform sondajelor, cu două săptămâni înainte de alegerile din 18 mai.



Favoritul, primarul proeuropean al Varșoviei, Rafal Trzaskowski, are sprijinul Coaliției Civice a premierului Donald Tusk (KO, centru).



'O întâlnire extrem de importantă... cu președintele american D. Trump la Casa Albă și o discuție privind alianța strategică și cooperarea viitoare', a scris Nawrocki pe pagina sa de Facebook.

El a adăugat un hashtag al campaniei sale și două fotografii cu el pozând alături de Donald Trump la Casa Albă în timpul întâlnirii de joi.



Casa Albă a publicat de asemenea fotografii pe X, cu acest comentariu: 'Președintele Donald J. Trump îl primește pe candidatul polonez la președinție Karol Nawrocki în Biroul Oval'.



Karol Nawrocki a mai declarat pentru postul naționalist TV Republika că 'președintele Trump a spus: 'Vei câștiga'... Am înțeles-o ca pe dorința sa de a mă vedea reușind în următoarele alegeri'.



Unii deputați din coaliția de guvernare au criticat vineri reuniunea pe X.



Deputatul Roman Giertych l-a acuzat pe Donald Trump că este un 'prieten' al președintelui rus Vladimir Putin și că 's-a amestecat cu nerușinare în alegerile din Polonia'.



Deputatul de stânga Tomasz Trela a scris: 'Dle Nawrocki, Trump nu ne va alege președintele, așa cum nu l-a ales pe prim-ministrul Canadei'.



Liberalii premierului canadian Mark Carney au câștigat alegerile luni, după o campanie marcată de amenințări din partea lui Donald Trump.



Karol Nawrocki, un istoric în vârstă de 42 de ani, își desfășoară campania sub sloganul 'Polonia pe primul loc, polonezii pe primul loc'.



Fără a pune sub semnul întrebării sprijinul acordat de Polonia Ucrainei vecine împotriva invaziei rusești, el a denunțat beneficiile acordate refugiaților ucraineni în Polonia.



De asemenea, el dorește ca Polonia să își sporească puterea militară și a cerut controale la granița cu Germania pentru a împiedica intrarea migranților.