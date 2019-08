Scandal în lumea modei! Casa Versace este trasă la răspundere pentru o greșeală colosală

Cunoscuta casă de modă italiană Versace este trasă la răspundere pentru o greșeală colosală pe care a făcut-o într-un print al unui tricou. Tricoul avea pe spate numele brandului și mai multe orașe, cu țările imediat după, spre exemplu Milano-Italia sau Paris-Franța.

Problema a intervenit la Hong Kong, unde în loc să apară China, a apărut Hong Kong, insinuând astfel că orașul ar fi independent de China. Aceeași problemă a apărut și la orașul Macau. Greșeala a fost criticată dur online mai ales de chinezi.

Donatella Versace și-a cerut scuze pentru această greșeală și a retras tricourile de la vânzare.

The Company apologizes for the design of its product and a recall of the t-shirt has been implemented in July. The brand accepts accountability and is exploring actions to improve how we operate day-to-day to become more conscientious and aware. pic.twitter.com/5K8u3c4Dbm