Adorabile sau doar ciudate? Cum au cucerit lumea păpușile Labubu, oamenii stau la cozi uriașe și chiar ajung să se bată pentru una

Fie că ți se par drăguțe, urâte sau pur și simplu ciudate, e foarte probabil să fi auzit deja de păpușile pufoase care au devenit un fenomen global – Labubu. Această păpușă cu trăsături de elf, creată de producătorul chinez de jucării Pop Mart, a devenit o achiziție virală. Și nu duce lipsă de susținători celebri: Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian și Lisa din trupa Blackpink. Dar și oamenii obișnuiți sunt la fel de obsedați de ea – de la Shanghai la Londra sunt cozi uriașe pentru a cumpăra una și nu de multe ori au apărut altercații între cei dornici să prindă măcar una, scrie BBC.

„Simți o adevărată satisfacție când reușești să obții una în condițiile unei concurențe atât de acerbe”, spune Fiona Zhang. Fascinația mondială pentru Labubu a aproape triplat profiturile Pop Mart în ultimul an – și, potrivit unora, a revitalizat chiar și influența culturală a Chinei, afectată de pandemie și de relațiile tensionate cu Occidentul.

E o întrebare care încă îi nedumerește pe mulți – iar chiar și cei care știu răspunsul nu sunt siguri că pot explica pe deplin fenomenul. Labubu este atât un personaj fictiv, cât și un brand. Cuvântul în sine nu are o semnificație anume. Este numele unui personaj din seria „The Monsters”, creată de artistul născut în Hong Kong, Kasing Lung. Păpușile au fețe din vinil atașate unor corpuri pufoase și sunt ușor de recunoscut datorită urechilor ascuțite, ochilor mari și zâmbetului ștrengăresc cu exact nouă dinți la vedere. Internetul, curios dar divizat, nu se poate hotărî dacă sunt adorabile sau bizare.

??Linjiang neighborhood's Bilinfang Workshop in #Hangzhou empowers women, while at the same time dressing the viral #Labubu dolls. Founded in 2022 by skilled stay-at-home mothers — once "invisible laborers" — this female-led collective ignites community prosperity through… pic.twitter.com/dNuQVhePt4

Potrivit site-ului oficial al retailerului, Labubu este „bun la suflet și vrea mereu să ajute, dar adesea reușește contrariul”. Păpușile Labubu au apărut în mai multe serii „The Monsters”, precum „Big into Energy”, „Have a Seat”, „Exciting Macaron” și „Fall in Wild”. Brandul Labubu include și alte personaje din același univers, care au inspirat propriile păpuși populare – cum ar fi lidera tribului, Zimomo, iubitul ei Tycoco și prietena Mokoko. Pentru un ochi neavizat, unele dintre aceste păpuși sunt greu de deosebit. Cunoscătorii știu diferențele, dar celebritatea lui Labubu s-a transmis și celorlalte personaje din familie, care se vând la fel de repede.

O mare parte din vânzările Pop Mart au fost, ani la rând, în formatul așa-numitelor „cutii surpriză” – în care clienții aflau ce au cumpărat abia după ce deschideau ambalajul. Colaborarea cu Kasing Lung pentru drepturile asupra personajului Labubu a început în 2019, aproape un deceniu după ce antreprenorul Wang Ning a deschis Pop Mart în Beijing. După succesul cutiilor surpriză, Pop Mart a lansat prima serie în 2016, cu păpuși Molly – figurine cu chip de copil, create de artistul din Hong Kong, Kenny Wong. Totuși, Labubu a fost cel care a propulsat cu adevărat creșterea Pop Mart, care în decembrie 2020 a început să fie listată la Bursa din Hong Kong. Acțiunile au crescut cu peste 500% în ultimul an.

Pop Mart este acum un retailer important, operând peste 2.000 de automate de vânzare, numite „roboshop-uri”, în întreaga lume. Labubu poate fi cumpărat atât din magazine fizice, cât și online, în peste 30 de țări, de la SUA și Marea Britanie la Australia și Singapore – deși în multe locuri vânzările au fost suspendate temporar din cauza cererii copleșitoare. Vânzările din afara Chinei continentale au reprezentat aproape 40% din veniturile totale ale companiei în 2024. Un semn clar al popularității este că autoritățile vamale chineze au anunțat, săptămâna aceasta, că au confiscat peste 70.000 de păpuși contrafăcute.

Inițial, faima lui Labubu era limitată la China. Abia la finalul anului 2022, pe măsură ce țara ieșea din pandemie, personajul a început să capete popularitate largă, potrivit lui Ashley Dudarenok, fondatoarea firmei de cercetare ChoZan, specializată pe piața chineză. „După pandemie, mulți chinezi simțeau nevoia de evadare emoțională... iar Labubu este un personaj fermecător, dar haotic”, explică ea. „Întruchipează anti-perfecționismul.”

Labubu mania has taken over social media, after Lisa from BLACKPINK first posted her love for the adorable toys. Now other celebrities are joining the craze! https://t.co/TgaduOdQDe pic.twitter.com/ZRjw6R7K6k