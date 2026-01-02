Turiștii americani au fost interziși în două țări

1 minut de citit Publicat la 12:32 02 Ian 2026 Modificat la 12:32 02 Ian 2026

Pașapoarte americane. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Mali și Burkina Faso au interzis accesul cetățenilor americani pe teritoriul lor, ca represalii față de decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a interzice cetățenilor din Mali și Burkina Faso să intre în Statele Unite, potrivit The Independent.

Anunțurile, făcute prin declarații separate ale miniștrilor de externe ai celor două state din Africa de Vest, marchează cea mai recentă evoluție în relația tensionată dintre guvernele militare vest-africane și SUA.

La 16 decembrie, Trump a extins restricțiile de călătorie anterioare la încă 20 de țări, inclusiv Mali, Burkina Faso și Niger, state conduse de junte militare, care au format o asociație separată față de blocul regional Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS).

„În conformitate cu principiul reciprocității, Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale informează comunitatea națională și internațională că, cu efect imediat, Guvernul Republicii Mali va aplica cetățenilor americani aceleași condiții și cerințe ca cele impuse cetățenilor malieni”, a transmis Ministerul de Externe al Mali într-un comunicat.

Un alt comunicat, semnat de ministrul de externe al Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, invocă motive similare pentru interzicerea accesului cetățenilor americani în Burkina Faso.

Casa Albă a menționat atacurile persistente ale grupărilor armate drept unul dintre motivele impunerii interdicției de călătorie. Mali și Burkina Faso se confruntă cu dificultăți majore în a controla grupările armate care s-au răspândit rapid în ambele țări. Juntele militare au promis să lupte împotriva acestor grupări după ce au înlăturat guvernele civile, pe fondul insecurității care a afectat o mare parte a regiunii.