Ai deja principala calitate pentru a deveni programator. La WellCode, înveţi restul

In cazul in care te-ai gandit sa urmezi o facultate de profil sau o reconversie profesionala, cu siguranta ti-ai pus intrebarea: “Care sunt calitatile de care am nevoie?”. Din fericire, pe cea mai importanta dintre ele o ai deja, spune Petru Trimbitas, fondatorul WellCode, pe celelalte le vei dobandi urmand cursurile acestei companii care ofera servicii de programare si mentorat in IT. WellCode este un ecosistem in educatie, in educare: nu doar te invata cum sa codezi in orice limbaj, ci iti ofera si acces la mentorat si coaching despre cum sa iti organizezi mai bine viata.

“Oricine poate invata programare, indiferent de vocatia sa. Calitatile principale de care ai nevoie vin din pasiunea pentru acest domeniu si dorinta de a invata continuu. Ele pot fi descoperite inca din gimnaziu, daca se observa o gandire logica dezvoltata a elevului si o inclinatie pentru rezolvarea problemelor in general, nu doar a celor de matematica sau informatica”, spune tanarul de 27 de ani din Cluj-Napoca. Fost olimpic la informatica si cu stagii de internship la Facebook si la Google in Statele Unite, Petru Trimbitas s-a intors in Romania pentru a-i invata si pe altii sa scrie… cod bine.

“Exista muzicieni si soferi de TIR care s-au reprofilat cu succes in IT”

Daca ar fi sa te gandesti la doua meserii aflate la polul opus programarii, cel mai probabil printre primele care ti-ar veni in minte ar fi cele de muzician si sofer de TIR. Niciuna dintre ele nu se ocupa cu sistemele binare, tip 0 si 1: cea dintai are de-a face cu note mai mult sau mai putin inalte pe portativ in timp ce a doua presupune sa ajungi cat mai rapid din punctul A in punctul B. Cu toate acestea, printre cursantii WellCode s-au numarat si cativa care au reusit aceste reconversii putin scontate.

“Exista muzicieni si soferi de TIR care s-au reprofilat cu succes in IT. Cand vine vorba despre a invata programare, partea teoretica este neglijabila. Cu alte cuvinte, este nevoie de 100% practica. Totul consta in gandire logica iar aceasta se dezvolta prin exercitiu, prin scrierea propriu-zisa de cod. Practic, odata ce iti insusesti principiile de baza, trebuie sa le combini pentru a rezolva probleme din ce in ce mai complexe”, explica fondatorul WellCode. Parerile cursantilor, mai bine zis experienta acestora, ii confirma spusele!

Interactiunea, cuvantul de ordine la WellCode

In ultimii ani, antreprenorii si companiile care ofera servicii de training in IT s-au inmultit, insa diferenta dintre acestea si WellCode este precum cea de la 0 la 1, adica de la cer la pamant.

“La WellCode, problemele sunt bine structurate, intr-o platforma online user friendly, cursantii primesc feedback din partea mentorilor si beneficiaza de discutii individuale si de grup cu acestia. Din alte surse, clientii pot obtine doar tutoriale text sau video, fara alte explicatii, astfel ca de multe ori trebuie sa-si ajusteze programul pentru a participa la cursuri. In cazul nostru, totul este flexibil si punem accent pe dezvoltarea gandirii. Scopul nostru este sa invatam clientii sa devina independenti si sa fie capabili sa creeze aplicatii de la zero. La WellCode ii invatam pe oameni cum sa invete”, spune Petru Trimbitas.

Nu in ultimul rand, WellCode ii ajuta pe cursanti cu asistenta la realizarea unui CV remarcabil, atat la propriu, cat si la figurat. In plus, incepand din aceasta vara, WellCode ofera cursantilor si alte forme de motivatie continua, cum ar fi acordarea de burse.

WellCode – de la novice la expert in IT, in trei pasi

Intrucat codului ii sta mult mai bine pe ecranul unui PC sau laptop decat in carti, la WellCode, metodele de predare si invatare sunt practice si interactive. Programele rezultate nu reprezinta doar “raspunsuri corecte” la anumite exercitii sau intrebari, ci rezolva probleme reale, iar in cateva secunde vei afla cat de bune sunt solutiile la care te-ai gandit. Si vor fi din ce in ce mai apropiate de ale “IT-istilor seniori”, pe masura ce urmezi cursurile online si iti dezvolti abilitatile de problem-solving.

La WellCode , iti poti verifica atat cunostintele, cat si solutiile propuse, cu ajutorul evaluatorului automat, si vei primi sugestii relevante si probleme cu un grad de dificultate din ce in ce mai mare. Aceasta platforma online de training in IT iti ofera exemple concrete, care te ajuta sa intelegi mai bine fiecare lectie; iti “traduce”, la inceput, conceptele complicate, pentru a fi pe intelesul tau; si iti ofera studii de caz, prin intermediul carora vei afla cum sa rezolvi noi si noi “capcane” de cod. Platforma WellCode este unica in Romania, e diferita fata de orice exista acum, in acest domeniu, pe piata. La WellCode se vorbeste pe limba oamenilor, iar acest domeniu al programarii este transformat dintr-un domeniu dificil intr-un domeniu accesibil si pentru persoanele care nu au deloc cunostinte despre programare.

Faptul ca angajatii WellCode, unii dintre ei instruiti in cadrul unor internship-uri la companii recunoscute din domeniul IT, pregatesc de peste 8 ani viitori programatori si au ajutat, de-a lungul ultimilor ani , zeci de elevi romani sa performeze la competitiile nationale si internationale de Informatica reprezinta alte argumente solide in favoarea increderii in WellCode.

Mai mult decat atat, oricand simti ca ai ajuns intr-un impas, fie ca imaginatia ta sau codul propriu-zis iti da mesajul “Error”, tot ce trebuie sa faci este sa intri in sectiunea de comentarii si sa deschizi o discutie. Unul sau mai multi dintre cei peste 1.000 de utilizatori activi saptamanal te vor ajuta cu o solutie pentru problema ta, atat la propriu, cat si la figurat. O alta optiune o reprezinta comunitatea dezvoltata de WellCode pe Facebook, cu peste 2.000 de membri activi.

Cu alte cuvinte, cele trei etape care te vor duce de la stadiul de incepator in IT la cel de “absolvent WellCode” si viitor proaspat programator sunt abordarea “pas cu pas”, de la usor la complex si de la amator la senior, coaching-ul expertilor si depasirea obstacolelor, printr-un feedback aproape instantaneu din partea celorlalti membri ai comunitatii. Aceasta platforma online iti construieste, pentru inceput, o baza solida in informatica, iti ofera o pregatire asistata si te ajuta sa te integrezi in comunitatea actualilor si viitorilor IT-isti din Romania.

De altfel, desi programatorii lucreaza de obicei cu 0 si 1, simbolurile specifice codului binar, alte doua cifre sunt mult mai reprezentative pentru WellCode. Asta pentru ca 95% dintre absolventii programelor platformei online lucreaza deja in IT! Iar acest procent poate creste, daca te inscrii si tu chiar acum, creandu-ti un cont in doar cateva secunde. “Unii dintre absolventii nostri intra in echipa WellCode, altii ajung la multinationale precum Google, Amazon sau la companii de IT din tara, spre exemplu din domeniul web development. Salariile pornesc de la 3-4.000 de lei pe luna si pot ajunge rapid la 1.500-2.000 de euro sau chiar mai mult. In general, freelancerii castiga mai mult in primele luni decat cei angajati in companii, insa acest lucru nu este o regula”, spune Petru Trimbitas .

WellCode, in cifre

- 2017 este anul infiintarii companiei WellCode, iar in 4 ani aceasta s-a stabilizat drept unul dintre cei mai incredere furnizori de training, coaching si mentorat in IT din Romania;

- 27 de ani are Petru Trimbitas, fondatorul platformei online de training in IT WellCode, fost olimpic la informatica si angajat la Google si Facebook in Statele Unite ale Americii;

- 22 de angajati are compania WellCode;

- 100.000 de membri are platforma WellCode in prezent;

- 12 ani are cel mai tanar cursant WellCode, in timp ce decanul de varsta are 68 de ani;

- 95% dintre absolventii programului WellCode lucreaza deja in IT;

- 3.000-4.000 de lei pe luna este salariul de pornire al oricarui absolvent WellCode care se angajeaza in domeniu, dupa terminarea cursurilor, iar acesta poate ajunge rapid la 1.500-2.000 de euro;

- 3.000.000 de lei este cifra de afaceri a companiei WellCode, anuntata pentru anul 2020;

- 1.000.000 de euro este cifra de afaceri estimata de WellCode in anul in curs.

