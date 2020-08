CSALB recomandă băncilor să accepte mai multe cereri de negociere trimise de consumatori

Practic, în aceste cazuri cele două părți nu au mai ajuns în instanță, ci s-au înțeles amiabil. În urma acestor înțelegeri consumatorii au obținut beneficii de aproximativ 3,5 milioane de euro din 2016 până acum. Alexandru Păunescu, Președintele Colegiului de Coordonare al CSALB vorbește despre avantajele unei înțelegeri amiabile cu banca sau IFN-ul și face câteva recomandări băncilor comerciale pentru rezolvarea mai eficientă a cererilor trimise de consumatori.

Ce pot obține consumatorii

Beneficiile obținute de consumatori sunt reprezentate de scăderea sau ștergerea unor comisioane, reducerea dobânzii sau a soldului. În unele cazuri, băncile au acceptat chiar ștergerea totală a datoriei pe care consumatorul o avea de achitat către bancă, în special în situațiile sociale sau medicale în care se aflau consumatorii. Anul acesta pare a fi anul recordurilor în materie de valoare a beneficiilor obținute de consumatori: recordul valoric în lei (298.000 Lei șterși din datoria unui bucureștean) și recordul în CHF (52.000 CHF șterși din datoria unui consumator din Oradea) – ambele obținute în luna ianuarie. În luna iunie, o familie din capitală a primit în cadrul CSALB decizia de ștergere a întregii datorii pe care o mai avea de achitat către o bancă: 43.000 de CHF. Trebuie amintit că pentru serviciile de conciliere din cadrul CSALB consumatorii nu plătesc nimic, serviciul fiind gratuit pentru ei.

În 2019, CSALB a înregistrat cel mai mare număr de cereri din primii 4 ani de activitate: 2.117 de cereri. Anul acesta, până spre finalul lunii iulie, am înregistrat 1.563 de cereri, ceea ce înseamnă că estimăm o depășire a nivelului de anul trecut. De exemplu, în lunile de stare de urgență am avut un număr record de cereri înregistrate săptămânal, de aproape trei ori mai multe decât media săptămânală a anului trecut.

Cum se pot adresa consumatorii CSALB

Procedura este simplă, se completeză o cerere online, direct pe site-ul www.csalb.ro, ori se poate transmite cererea via email ([email protected]), precum și prin poștă. Există și consumatori care aduc cererile direct la sediul Centrului, însă, în actualele condiții de criză sanitară, recomandarea noastră este să apeleze la celelalte modalități de sesizare (mai simple și mai sigure pentru sănătate). CSALB analizează cererea, dacă este conformă, o transmite băncii, iar instituția financiar-bancară are la dispoziție 15 zile să spună dacă acceptă sau nu intrarea în negociere cu consumatorul. Dacă negocierea este acceptată, atunci va fi desemnat aleatoriu un conciliator dintre cei 19 specialisti cu care CSALB colaborează. Conciliatorii sunt cei care intermediază negocierile și, la final, propun o soluție de rezolvare a problemei pe care a semnalat-o consumatorul. Printre conciliatori sunt avocați renumiți, profesori universitari sau foști judecători. Cu toate acestea, soluția dată de aceștia poate fi refuzată sau renegociată în cadrul concilierii. Până acum, aproximativ 85% dintre soluțiile rezultate în urma concilierilor au fost acceptate de părți, iar puterea acestora este similară cu a hotărârilor date de instanță. Adică au valoare de titlu executoriu. Trebuie spus că întreaga procedură este voluntară, ceea ce înseamnă că băncile nu sunt obligate să accepte toate cererile de intrare în negociere. Anul acesta, până la finalul primului semestru, 29% dintre cereri au fost refuzate de către bănci în mod nejustificat, iar IFN-urile au refuzat 70% dintre cererile care le erau adresate. Ne dorim ca, până la finalul acestui an, băncile să claseze fără un motiv întemeiat cel mult 20% dintre cererile care li se adresează, acest nivel urmând a fi diminuat în anii ce urmează. Speranțele sunt mari în această privință, dacă ținem cont de faptul că unele bănci (din top 10) refuză nejustificat mai puțin de 10 procente dintre cererile care le sunt adresate.

În cazul IFN-urilor, apetitul spre conciliere este mult mai scăzut, iar cei care vor penaliza acest lucru vor fi, în primul rând, consumatorii. Deși majoritatea cererilor se referă la credite, rate și comisioane, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) soluționează o gamă variată de probleme pe care consumatorii le-ar putea întâmpina în relația cu instituțiile financiar-bancare.

7 recomandări ale CSALB către băncile comerciale