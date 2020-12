eMAG are reduceri uriase la cadouri de Craciun. 5 idei de daruri superbe pentru femei

eMAG cadouri de Craciun pentru EA. Magazinul online eMAG a inceput campania "Magia sarbatorilor", care vine cu oferte excelente la o multime de produse, inclusiv la cadouri pentru femei.

eMAG cadouri de Craciun pentru EA – Toate ofertele sunt AICI.

In campanie sunt incluse produse de ingrijire a pielii, creme, epilatoare, placi de indreptat parul, ondulatoare, parfumuri, bijuterii, genti, portofele, cosmetice sau haine pentru femei.

eMAG cadouri de Craciun pentru EA – epilatoare

1. Un epilator IPL Philips Lumea Advanced BRI922/00 cu Perie mini VisaPure de curatare faciala, Senzor de nuanta a pielii, utilizare cu fir, 250.000 impusuri, accesoriu fata si corp, Roz/Alb, are o reducere de 39% in campania eMAG cadouri de Craciun pentru EA.

Pretul este AICI.

eMAG cadouri de Craciun pentru EA – Toate ofertele sunt AICI.

Lumea Advanced de la Philips este minunat pentru a preveni reaparitia parului de pe corp. Impulsurile delicate de lumina,aplicate cu regularitate, pastreaza pielea neteda ca matasea in fiecare zi.

Avantaje:

- Indepartare de lunga durata a parului cu tehnologie IPL Tratament specializat pentru diferite zone ale corpului;

- Tehnologie IPL profesionala la tine acasa, dezvoltata cu ajutorul dermatologilor;

- Sigur si eficient chiar si in zonele sensibile;

- Adecvat pentru o larga varietate de tipuri de par si de piele;

- Accesoriu corp pentru aplicare rapida;

- Aplicatia GRATUITA Lumea, un consultant personal mereu disponibil;

- Accesoriu de precizie pentru fata;

- Editie speciala Beauty, inclusiv Perie mini VisaPure de curatare faciala.

- Sigur, rapid si eficient pentru corp si fata:

- Tratament dovedit a fi sigur si eficient;

- Senzor integrat de nuanta a pielii.

Pretul este AICI.

eMAG cadouri de Craciun pentru femei – cosmetice

2. Paleta Huda Beauty Rose Gold Remastered Palette are o reducere de 7% in campania eMAG cadouri de Craciun pentru femei.

Pretul este AICI.

eMAG cadouri de Craciun pentru EA – Toate ofertele sunt AICI.

Paleta Rose Gold Remastered este colectia de farduri must-have de la Huda Beauty, cu cele mai utilizate 18 nuante in materie de machiaj, pentru ca tu sa ai tot timpul la indemana fardurile necesare pentru machiaj. Paleta combina diferite texturi si nuante de farduri pentru a-ti lasa imaginatia sa creeze infinite modele de machiaj.

Paleta contine 18 farduri ultrarezistente si pigmentate, tonurile calde de maro si rosu completand perfect nuantele reci ale paletei. Paleta dispune de 8 nuante mate, 8 nuante metalice, un fard complet negru pentru smokey, si o nuanta perlata.

Toate fardurile din paleta au o textura cremoasa care se simte placut la aplicare. Pudrele nu contin talc, parabeni si sulfati.

Pretul este AICI.

eMAG cadouri de Craciun pentru EA – haine pentru femei

3. O geacă de la United Colors of Benetton, cu umplutura de puf si aspect matlasat, Bleumarin, are o reducere de 50% in campania eMAG cadouri de Craciun pentru EA.

Pretul este AICI.

eMAG cadouri de Craciun pentru EA – Toate ofertele sunt AICI.

Geaca este din material sintetic, stilul este casual, iar croiala regular fit. Gulerul este inalt, iar haina are si gluga. Manecile au mansete elastice.

Haina are doua buzunare frontale, cu fermoar.

Detalii:

- umplutura de puf

- aspect matlasat

- material usor

Inchiderea este cu fermoar. La exterior, geaca este facuta din 100% poliester, iar captuseala din 100% poliamida. Vatelina este fabricata din 90% puf, iar 10% pene.

Pretul este AICI.

eMAG cadouri de Craciun pentru EA – parfumuri

4. Apa de parfum Versace Bright Crystal Absolu, Femei, 90 ml, are o reducere de 44% in campania eMAG cadouri de Craciun pentru EA.

Pretul este AICI.

eMAG cadouri de Craciun pentru EA – Toate ofertele sunt AICI.

Bright Crystal Absolu de la Versace este un parfum floral-fructat de dama. Bright Crystal Absolu a fost lansat in 2013. Creatorul acestui parfum este Alberto Morillas.

Notele de varf sunt yuzu, rodie si note de apa;

Notele de mijloc sunt lotus, bujor, zmeura si magnolie;

Notele de baza sunt ambra, mosc si lemn de mahon.

Apa de parfum pentru femei Versace Bright Crystal Absolu este un parfum puternic aromat, cu componente din flori delicioase si din fructe gustoase. Parfumul intens si persistent este impletit cu o expresie a dragostei si a romantismului.

Un concept original al senzualitatii si al elegantei feminine.

Experimentati gustul dulce al apei de parfum pentru femei Versace Bright Crystal Absolu, care a luat nastere prin combinarea unor tonuri aromate unice. Este vorba, de exemplu, de rodie, zmeura si lotus sau de chihlimbar si mosc. O combinatie esentiala perfecta, care va va insoti pe parcursul intregii zile.

Versace Bright Crystal Absolu este o apa de parfum pastrata intr-un flacon roz, cu un capac mare original, in forma de cristal. Design de lux, cu care orice femeie va fi absolut sigura pe sine. La exterior se prezinta ca o doamna care pretuieste o compozitie aromata perfecta si doreste sa fie centrul atentiei. Parfumul a fost lansat pe piata in anul 2013.

Pretul este AICI.

eMAG cadouri de Craciun pentru femei – bijuterii

5. O pereche de cercei rotunzi cu cristale Swarovski, Auriu rose, de la Ted Baker, beneficiaza de o reducere de 47% in campania eMAG cadouri de Craciun pentru EA.

Pretul este AICI.

eMAG cadouri de Craciun pentru EA – Toate ofertele sunt AICI.

Cerceii sunt din alama si fac parte din linia Plain Crystal. Produsul este livrat in ambalaj personalizat.

Pretul este AICI.