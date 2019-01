Income. Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului, anunț despre taxa auto pe poluare

Vicepremierul Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a vorbit la ”Income”, printre altele, despre proiectul de a introduce o taxă auto pentru cei care poluează.

Introdusă pentru prima dată în 2007, taxa a avut o istorie sinuoasă, fiind modificată mai mai multe ori și chiar suspendată pentru o perioadă.

Ministrul promitea în 2018 că până la finele anului trecut va fi găsită o nouă formulă, însă acest lucru nu s-a întâmplat până acum.

”La sfârșitul anului am spus că grupul de lucru nu a finalizat o formulă a taxei care să nu fie atacată în instanță de orice persoană. O creștere substanțială nu poate fi suportată de anumite persoane și am precizat că această formulă trebuie să ia în calcul mai mulți coeficienți. Norma de poluare, emisiile de CO2, cilindree, etc. Ne interesează foarte mult sănătatea noastră, încercăm să găsim variante să fie și în concordanță cu directivele europene, dar să ne și gândim la generațiile viitoare. Când vom avea o formulă de calcul sustenabilă, care să nu poată fi atacată în instanță, vom informa populația” a spus Grațiela Gavrilescu.