Ministrul Dezvoltării a cerut situaţia centralizată a tuturor facturilor neplătite pe PNRR: "Sunt firme românești aproape de faliment"

Ministrul Dezvoltării a cerut situaţia centralizată a tuturor facturilor neplătite pe PNRR. FOTO: Getty Images

Ministrul Dezvoltării, Administraţiei şi Lucrărilor Publice, Alexandru Stoica, a cerut centralizarea, la nivel naţional, a tuturor facturilor restante aferente proiectelor finanţate prin PNRR, astfel încât plăţile să fie luate în calcul la elaborarea proiectului bugetului de stat pentru anul 2027.

Solicitarea a fost făcută miercuri, după preluarea mandatului de la fostul ministru Cseke Attila.



"Avem facturi neplătite pe PNRR, avem de verificat o mulţime de facturi. Firmele româneşti nu sunt chiar într-o situaţie foarte roz, unele sunt aproape de faliment. De aceea şi rugămintea mea, am discutat şi cu colegii din minister, cât am apucat să discut dimineaţă, să ne prezinte o situaţie exactă cu facturile restante, ce nu s-au putut onora, să vedem şi facem o centralizare la nivel de ţară. Ce facturi mai sunt de plătit, ce primărie, ce factură are în casă, să putem să facem o analiză pe tot ceea ce înseamnă lucrările publice în România. Aici nu vorbim de anumite localităţi sau de anumite municipii, vorbim de tot ceea ce se întâmplă la ora actuală ca investiţii în România. Ele trebuie să continue, trebuie să fim atenţi să ştim să ne bugetăm proiecţia bugetară pe anul 2027 şi să ştim unde ne încadrăm şi ce putem să facem pentru ei", a declarat Alexandru Stoica, miercuri, la sediul ministerului.



Alexandru Stoica a cerut, totodată, o comunicare mai bună în interiorul ministerului, inclusiv la nivelul directorilor, dar şi între conducerea MDLPA şi instituţiile aflate în subordine.



"Să existe comunicare din partea dumneavoastră, să ştim ce să le spunem beneficiarilor noştri, pentru că ei transmit, primarii din ţara aceasta, transmit cel mai rapid mesajul cetăţenilor şi comunităţilor din care ei fac parte. Ei sunt principalii noştri promotori. ai administraţiei centrale", a declarat Stoica.



Noul ministru al Dezvoltării a apreciat buna colaborare pe care a avut-o cu Cseke Attila în perioada în care a ocupat funcţia de secretar de stat în MDLPA.