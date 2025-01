Poștașii au început livrarea pensiilor. Directorul CNPP anunță că deciziile privind mica recalculare vor fi emise în ianuarie

Aplicația Casei Naționale pentru Pensii, care va funcționa ca un simulator pentru pensie, va fi gata abia la finalul anului 2025, începutul anului viitor, a anunțat Daniel Baciu. Tot atunci va fi gata și aplicația „e-Talon”, care va genera automat cuponul lunar de pensie în format electronic şi tipărit, pentru toţi pensionarii aflaţi în plată.Foto: Agerpres

Poștașii au început, joi dimineața, să livreze pensiile pentru luna ianuarie. De asemenea, pensionarii care au ales să-și primească banii în contul bancar vor primi pensia vineri, a anunțat directorul Casei Naționale de Pensii la Antena 3 CNN. Daniel Baciu a mai anunțat că deciziile privind mica recalculare a pensiilor, de care vor beneficia un milion de pensionari, vor fi emise, „cel mai probabil” în această lună.

După ce Poșta Română a anunțat că pensionarii își vor primi pensiile cu întârziere din cauza sărbătorilor, directorul Casei Naționale de Pensii a anunțat la Antena 3 CNN că poștașii au început de joi dimineață să livreze pensiile.

„Azi de dimineață poșta achită pensiile către pensionari la mandat poștal, mâine vor intra toate pensiile în conturile celor care au optat pentru această formă de plată”, a spus Daniel Baciu.

Deciziile privind mica recalculare a pensiilor vor fi emise în ianuarie

De asemenea, directorul Casei Naționale de Pensii a anunțat că mica recalculare a pensiilor, de care vor beneficia un milion de pensionari, va avea loc, în pofida înghețării pensiilor.

„Nu are nici legătură. Mica recalculare este prevăzută de noua lege a pensiilor, este vorba despre acele venituri cu caracter nepermanent, care pe vechea lege nu erau luate în calculul pensiei. Pentru aceste venituri s-au plătit contribuții la bugetul de stat, ele respectă principiul contributivității. Aici mă refer la acordul global, unde există o creștere substanțială de pensii, dacă acest acord global a fost acordat timp de mai multă vreme”, a spus Daniel Baciu.

Este vorba despre prime, sporuri și ore suplimentare pe care le-au primit pensionarii pe când erau angajați și care nu au fost luate în considerare la calculul pensiilor. Pentru cei care au atașat deja documentele la dosarele de pensie, mica recalculare se va face din oficiu.

„Acele adeverințe care sunt în interiorul dosarelor depuse de pensionari, pentru ei vom acorda aceste drepturi din oficiu începând cu data de 1 septembrie. Iar restul pensionarilor care vor să aducă aceste adeverințe nu au un termen limitat, oricând pot să le aducă la ghișeele caselor de pensii din județul de domiciliu, iar drepturile le vor fi acordate începând cu luna următoare depunerii actelor”, a explicat directorul Casei Naționale de Pensii.

De asemenea, Daniel Baciu a precizat că „cel mai probabil” deciziile vor fi emise în luna ianuarie.

Aplicația care îți arată ce pensie ai

Aplicația Casei Naționale pentru Pensii, care va funcționa ca un simulator pentru pensie, va fi gata abia la finalul anului 2025, începutul anului viitor, a anunțat Daniel Baciu. Tot atunci va fi gata și aplicația „e-Talon”, care va genera automat cuponul lunar de pensie în format electronic şi tipărit, pentru toţi pensionarii aflaţi în plată.

Directorul Casei Naționale de Pensii a dat asigurări că și problemele la softul care generează deciziile de pensionare au fost rezolvate. Au fost emise 40 de mii de decizii până acum, pentru lunile septembrie și octombrie.

Soarta ajutoarelor pentru seniorii cu pensii mici

Daniel Baciu speră că bugetul Casei Naționale de Pensii va fi aprobat de Guvern în luna ianuarie. El a explicat la Antena 3 CNN că sunt posibile ajutoarele acordate o singură dată, în sumă fixă, pensionarilor vulnerabile.

„Sunt posibile aceste ajutoare, s-au mai dat, e vorba despre acele ajutoare one off. În anul 2023 am dat aceste ajutoare, ele se acordă într-o sumă fixă doar pensionarilor vulnerabili. S-au dat în funcție de tranșe de venituri, de nivelul pensiei. Acest lucru a fost posibil în 2023. Casa Națională de Pensii e pregătită să operaționalizeze orice decizie”, a spus directorul Casei Naționale de Pensii la Antena 3 CNN.

Decizia însă trebuie luată de Executiv.