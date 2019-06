Reduceri eMAG la frigidere și combine frigorifice: Trei opțiuni impecabile

Reduceri eMAG la frigidere și combine frigorifice. Magazinul online emag.ro oferă astăzi numeroase aparate frigorifice la prețuri imbatabile.

Dacă sunteți în căutarea unui frigider și vreți să profitați de reducerile eMAG, intrați aici.

În aceste zile, eMAG organizează campania de reduceri Săptămâna electrocasnicelor, care oferă reduceri și de până la 45 la sută și buy back de 150 de lei la electrocasnicele mari.

Pentru cele mai mari reduceri la frigidere de la eMAG, intrați aici.

Mai jos, vă prezentăm trei super-afaceri pe care le puteți face astăzi pe emag.ro.

Top 3 reduceri eMAG la frigidere

Combina frigorifica Arctic AK54305+, 291 l, Clasa A+, H 181.4 cm, Alb

Rafturile fabricate din sticla cu o rezistenta ridicata ofera o siguranta sporita, prevenind accidentele. Acestea permit plasarea recipientelor grele, de pana la 25 kg, pe orice raft. In plus, rafturile sunt ajustabile si permit folosirea eficienta a spatiului din combina frigorifica, prin mutarea rafturilor in functie de nevoile tale.

Combinele frigorifice Arctic iti ofera posibilitatea de a monta usile in functie de nevoile tale si spatiul de care dispui. Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific.

Pentru a cumpăra această combină frigorifică, la doar 899 de lei, intrați aici.

Top 3 reduceri eMAG la frigidere

Dacă alegeți acest model, care are o reducere de 23 la sută din preț, beneficiați automat de 5 ani garanție. Congelatorul din partea de jos a frigiderului Samsung 3050 a fost proiectat in mod inteligent, pentru o utilizare eficienta a spatiului.

Spre deosebire de compresoarele conventionale, care dispun doar de doua comenzi, de pornire si de oprire, compresorul cu inversor digital de la Samsung efectueaza 5 cicluri, pe baza nivelurilor de umiditate si a sabloanelor de folosire. Astfel, temperatura se mentine constanta, se reduce uzarea compresorului, pentru o durabilitate mai mare, iar zgomotul este pastrat la un nivel minim.

Puteți profita de această ofertă aici.

Top 3 reduceri eMAG la frigidere

Functia speciala Active Fresh Blue Light mentine efectul de fotosinteza prin lumina albastra, activa permanent in interiorul frigiderului. Astfel, durata de conservare a legumelor si fructelor creste cu 30% fata de un compartiment standard.

Un aspect foarte interesant al acestui frigider, care vine cu un discount de 36% din prețul original, este display-ul incorporat pe usa combinei frigorifice cu functionalitate multipla: inregistrare(60 secunde) si redare de mesaje vocale, timer (alarma) si ceas.

Profitați de această ofertă aici.