Un consilier BNR critică propunerea lui Grindeanu de impozitare a veniturilor mari. „Taxa de solidaritate e ineptă și imorală”

Sorin Grindeanu spune că prin aplicarea impozitului progresiv nu ar fi nevoie de creşteri de TVA în România. FOTO: Hepta

Consilierul pe probleme de politică monetară al guvernatorului BNR, Lucian Croitoru, a criticat, vineri, într-o postare pe Facebook, propunerea șefului PSD, Sorin Grindeanu, de impozitare a veniturilor mari și foarte mari. El a mai explicat că „taxa de solidaritate este ineptă și imorală” și că impozitarea progresivă produce „o egalizare distrugătoare pentru productivitate a veniturilor”.

„De la Ordonanața 13 la impozitarea progresivă. „Lăsăm în pace veniturile mici şi mijlocii, facem ce face aproape toată Europa şi lumea asta civilizată şi impozităm în plus veniturile mari şi foarte mari din România şi astfel nu suntem nevoiţi să creştem TVA-ul”. Autorul acestei fraze este prim-ministrul ce a susținut și introdus pe ordinea de zi a guvernului Ordonanța 13. Să vă explic ce spune, cu alte cuvinte, fraza aceasta. Aparent, spune că dacă introducem impozitarea progresivă facem ce face toată „lumea bună”, asemănare care nu este legitimă în acest caz, ci doar confiscată în favoarea celor care fac propunerea. Exact acestă asemănare nu există în sensul în care dorește autorul afirmației să fie. Cel care a făcut afirmația nu este economist, dar și-a însușit-o, probabil, de la consilierii economici pe care îi ascultă. De ce îl dezinformează aceștia nu e treaba mea”, a explicat Lucian Croitoru.

Consilierul a mai adăugat că „impozitul progresiv în țările dezvoltate nu a fost introdus pentru acoperirea unor comportamente fiscale iresponsabile, cum a fost cazul la noi cu creșterea cheltuielilor bugetare cu salariile și pensiile peste nivelurile sustenabile”.

„Dacă noi introducem impozitarea progresivă asta am face, am acoperi comportamentele greșite (unii le spun iresponsabile) ale unor politicieni. La noi, au fost crescute deliberat cheltuielile cu salariile în sectorul public după filozofia wage-led growth. La fel și pensiile. Aceste politici au fost, în majoritatea timpului prociclice, adică au fost făcute când economia creștea peste potențial. În țările dezvoltate nu se practică astfel de comportamente, deși am putea identifica și unele excepții. Apoi a apărut un efect de demonstrație și creșterile de salarii în sectorul privat au urmat traiectoria celor din sectorul public, deși productivitatea nu susținea o astfel de evoluție. Rezultatul este că toate salariile au crescut nesustenabil”, a mai spus el.

De asemenea, a mai spus despre taxa de solidaritate că este „ineptă și imorală”.

„Acum vine partea cu o morală și mai discutabilă: facem comparație între salarii și decretăm arbitrar că salariul de 12000 de lei este „mare”. Punem impozit progresiv sau utilizam inepta și imorala taxă de solidaritate utilizând acest prag și luăm înapoi toate creșterile de salarii, inclusiv din sectorul privat sau din instituții care nu sunt parte a sectorului bugetar. Desigur aceasta se va aplica și pensiilor „mari”, indiferent dacă sunt obținute prin contributivitate sau nu.

În concluzie, nu e deloc adevărat că „facem ce face aproape toată Europa şi lumea asta civilizată”. Acesta este un comportament pe care nu-l putem accepta. În țările dezvoltate nu se practică așa ceva”, a mai afirmat Croitoru.