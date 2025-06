Cum explică PSD susținerea impozitului progresiv. Sorin Grindeanu: „Dacă îl introducem, nu ar fi nevoie să creştem TVA-ul”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandru Dobre

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, prin aplicarea impozitului progresiv, folosit de cele mai multe ţări din UE, nu ar fi nevoie de creşteri de TVA în România. El spune că discuțiile cu partidele PNL, USR și UDMR nu s-au blocat pe măsurile fiscale. „Nu e blocaj”, a subliniat Grindeanu.

„Noi nu vom putea să fim de acord, să punem CASS de exemplu la pensiile mici sau mijlocii, să impozităm mai mult pe cei care au venituri de asemenea mici sau mijlocii, să tăiem diverse lucruri care nu aduc un mare plus la buget. Astea sunt lucruri pe care nu putem să le acceptăm.

De aceea am spus şi ieri, au spus şi colegii noştri şi nu o spunem doar noi, ştiţi că există nişte recomandări de la instituţiile financiare internaţionale, chiar şi de la Comisie, vă rog să vă uitaţi ce a spus FMI în urmă cu două sau trei zile, recomandarea FMI să avem impozit progresiv în România. Este o recomandare pe care o are şi FMI, şi Banca Mondială, şi Comisia Europeană”, a spus Sorin Grindeanu.

Ce salarii ar putea fi impozitate suplimentar

El susţine că impozitul progresiv este folosit de cele mai multe ţări din UE.

„Eu înţeleg că trebuie să rămânem noi printre ultimele state. Sunt 27 de state în Uniunea Europeană. Doar 4 au mai rămas cu acest tip de impozitare pe care îl avem noi. România, Bulgaria, Ungaria şi Estonia. Restul toate au acest impozit progresiv. Adică, de la o anumită cotă în sus, pentru venituri mari, de aceea nu vrem să ne atingem de veniturile mici, pentru veniturile mari, de la un anumit nivel în sus, să existe o extra impozitare. Asta este impozitarea progresivă”, a adăugat liderul social-democrat.

„Să ştiţi că, dacă am face acest lucru, nu ar fi nevoie să creştem TVA-ul. Ca să vă dau un exemplu. Impactul pe anul viitor. Am putea să o aplicăm de la întâi ianuarie, să spunem, de la un venit peste 12.000 de lei, impactul pe, mă rog, pe o aplicare de 20% impozit, pe ce depăşeşte 12.000 de lei, ne aduce un venit în plus de cam 12 miliarde. E un venit în plus care îţi asigură sau îţi dă o plasă de siguranţă şi care nu te duce în scenariul în care să fie nevoie să creşti TVA, să faci alte lucruri”, a mai spus Grindeanu.

El susţine că până la 1 ianuarie „putem să discutăm de acea taxă de solidaritate”.