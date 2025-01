Scandalul risipei din Romsilva. În țară se fac liste negre cu pădurari care să fie dați afară, în timp ce directorii iau salarii uriașe

Dezastrul de la Romsilva e cauzat de management, acuză Mircea Fechet. FOTO: Facebook Mircea Fechet

Dezastrul de la Romsilva e cauzat de management, a declarat miercuri ministrul Mediului Mircea Fechet. El a spus că de la acel nivel trebuie luate măsurile, nu de la nivel de ocol, unde se fac liste negre cu pădurari sau cu muncitori necalificați care să fie dați afară.

"Dezastrul de la Romsilva se datorează în principal managementului. Tocmai din acest motiv, procesul de reorganizare va începe tot cu managementul.

În timp ce discutăm, prin țară, prin diferite ocoale silvice, se fac tot soiul de liste negre cu pădurari care ar trebui dați afară, cu alte tipuri de angajați, poate muncitori necalificați.

Or, eu cred că va trebui să ne asigurăm că luăm toate măsurile necesare la nivelul managementului Regiei. După care, bineînțeles, dacă situația o va impune și analizând ocol cu ocol și analizând direcție silvică cu direcție silvică, bineînțeles că putem să luăm măsuri care să ajungă până la ultimul angajat, însă nu voi mai tolera dezastrul de la Romsilva", a declarat ministrul Mediului.

Eu cred că nu trebuie să afectăm în niciun fel modul în care administrăm pădurea. E ultimul lucru pe care doresc să îl pun în pericol, la fel cum trebuie să fim eficienţi", a afirmat Mircea Fechet.

Ministrul a adăugat că a comunicat conducerii RNP - Romsilva ca, în maximum şapte zile, să vină cu o propunere foarte clară de reorganizare a Regiei.

"Dacă vor rămâne zece Direcţii silvice din 41, sau 15, asta rămâne de văzut. Îmi propun ca decizia pe care o voi lua să vină în primul rând din partea Regiei. Ei ştiu foarte bine care le este obiectul de activitate şi, în măsura în care propunerea pe care mi-o vor înainta nu va satisface principiile pe care le-am enunţat mai devreme, atunci bineînţeles că voi fi nevoit să iau pixul, să iau carioca şi să mă apuc să desenez împreună cu colegii din minister noua structură a Regiei. Ne propunem să reducem drastic numărul celor 99 de directori aflaţi, astăzi, în Direcţiile silvice judeţene. E un număr disproporţionat de mare raportat la nevoile Regiei. Ne propunem o reducere masivă a numărului de Direcţii silvice (...)

Măsurile pe care le iau, le iau tocmai pentru binele pădurii, pentru binele Regiei pe termen lung, pentru că în acest ritm, dacă o ţinem din rău în mai rău şi dacă tendinţele pe care le observăm deja urmează să se aplice şi în viitorul apropiat, cred că există un risc semnificativ ca peste un an, peste doi sau poate mai mulţi, această Regie Naţională a Pădurilor să devină nesustenabilă", a atras atenţia Mircea Fechet.

Ministrul a comentat, totodată, şi criticile din partea sindicatelor la adresa sa.

"Am constatat că, dincolo de opiniile, violente le-aş putea numi, din partea sindicatelor, care mă acuză de tot felul de chestiuni, care îmi explică că treaba poate să meargă şi aşa cu 41 de Direcţii, că nu-i nevoie să-l reducem, că nu-i nevoie să plece directorii acasă, că putem sta şi cu 99 de directori...Însă am constatat că există o înţelegere şi din partea conducerii executive. Am constatat că toate îngrijorările mele sunt împărtăşite de acei oameni care se ocupă de acest lucru în fiecare zi la Regia Naţională a Pădurilor Romsilva. Sunt convins că vă vor explica şi dânşii la fel de bine situaţia în care se află astăzi Regia. Repet, trebuie să fim fermi, trebuie să nu ne abatem niciun milimetru de la ceea ce ne-am propus şi vă pot asigura că, în ceea ce mă priveşte, nu voi abdica niciun milimetru de la principiile în care cred şi, în funcţie de modul în care le aplic, până la urmă, la fel ca la fel ca orice alt ministru, dau socoteală dacă le-am aplicat aşa cum trebuie sau nu", a susţinut Fechet.

Ministrul Mediului a chemat, miercuri, la discuții conducerea Romsilva, după ce a publicat lista bonusurilor de pensionare „nerușinate” și i-a avertizat că instituția urmează să fie reorganizată.

„Una este să ai 100 de directori în Direcțiile Silvice din România și alta este ca în loc de 100 de directori să ai 30 sau să ai 25 sau să ai 40. Și vom decide foarte curând câți ar trebui să rămână. Și vă spun, uitându-mă și la grilele de salarizare pentru director, și directorul general al Regiei are 44.000 lei pe lună brut. Nu e un secret, mie mi se pare un salariu disproporționat de mare în raport cu volumul de muncă într-o astfel de companie”, a spus ministrul.

Mircea Fechet a declarat că va face economie la Romsilva, dar scopul său nu este să dea oameni afară și un director, de pildă, care este și inginer silvic poate ocupa altă funcție în instituție.

„Toți acei directori care încasează astăzi niște sume foarte mari și care nu vor mai fi în viitor pe acele funcții, pentru că dacă din 99 rămân 40, dau un exemplu, vom reduce automat un număr însemnat de funcții de directori cu tot aparatul necesar unui director, cu șoferi, cu mașini, cu cabinete, cu secretare și cu secretari și asta va însemna o economie”, a spus ministrul Mediului.