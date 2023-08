Povestea lui Marius Tutovan, ultimul pietrar din Sălaj

Marius Tutovan, ultimul pietrar din Sălaj, a lăsat Capitala pentru atelierul lui din Moigrad, iar acum are clienţi din toată ţara.

Marius Tutovan este ultimul pietrar din Sălaj, însă reuşeşte să aibă o afacere profitabilă. Dacă la început a realizat lucrări mici, acum are comenzi tot mai multe si complexe din ţară, dar şi din străinătate. A încercat să îşi găsească şi un ucenic dar fără succes. Oamenii se feresc de această meserie grea, unde vara stau sub căldura dogoritoare a soarelui şi iarna în frig.

"Când am fost în Italia a fost o perioadă când nu mi-am găsit de lucru. Am avut un prieten foarte bun care a fost scupltor şi care voia să înveţe mozaic, iar eu am vrut să sculptez. Am făcut un mic schimb de experienţă de unde a început totul şi a mers de la sine”, a declarat Marius Tutovan pentru Antena 3 CNN.

După ce a lucrat o perioadă de 6-7 ani în străinătate, Marius Tutovan a decis să se întoarcă în România. Pasiunea lui pentru sculptură l-a motivat să înceapă o afacere în ţară, iar în prezent reuşeşte să scoată din piatră seacă adevărate opere de artă.

"Tot ce am învăţat a fost pe cot propriu, din pasiune pentru meşteşug pe cale de dispariţie. Nu am o şcoală de specialitate făcută.", a mai spus Marius Tutovan.

Clienţii sunt numeroşi şi la fel şi aşteptările. Cei care îl contactează vor lucrări cât mai inedite, astfel că Marius Tutovan realizează produse unicat. Dificultatea muncii sale depinde de cerinţele clientului şi de tipul de piatră pe care îl foloseşte şi îl prelucrează.

"În momentul de faţă folosesc piatra de Moiograd, andezitul de Moiograd, care este o piatră de calitate excepţională, precum şi calcarul, care este foarte plăcut la culoare.", spune Marius Tutovan.

Marius a realizat multe lucrări pentru care a fost extrem de apreciat, atât în ţară, cât şi în străinătate. A făcut monumente ale eroilor în Zalău şi în Badacin, lucrări publice pentru protopiatele din Aiud şi Huedin, lucrări pentru sinagoga din Simleu Silvanei şi o sculptură pentru cetatea Bathory.

Singura lui părere de rău este că nu găseşte pasionaţi care să ducă meşteşugul mai departe. Fie din comoditate, fie din cauza muncii prea grele, cei care încearcă renunţă repede. Pentru Marius fiecare client este special şi fiecare lucrare este unică.