Robert Negoiță i-a somat pe angajații din subordinea primăriei să vină la muncă, deși sunt plătiți cu 2.500 de euro pe lună

"Vrem să responsabilizăm președinții/directorii companiilor din Sectorul 3. Am întâlnit o situație fără precedent, de câteva luni încoace, în care unii președinți, care își primesc o grămadă de bani, 2.500 de euro pe luna NET, fără să vină la muncă.", spune Robert Negoiță.

"Și nu doar că nu vin la muncă, problema principala este că au blocat activitatea acelor societăți care nu pot funcționa de la sine. Au nevoie de persoane care să se implice, să găsească soluții, să semneze ce au de semnat, să demareze proceduri.

Bunăoară am fost ieri la parcare la Decebal și am constatat, pentru a câtă oară, că pentru a se achiziționa un cablu, fără de care nu se poate deschide parcarea, a fost nevoie de vreo 3-4 luni de zile. Și de ce? Pentru că nu avea cine să semneze, organizeze, demareze procedura de achiziție, astfel încât să avem cablul acela mai repede, să deschidem parcarea, că se face un an de când avem parcarea gata și nu putem să o deschidem.", a povestit primarul.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, propune Consiliului Local să adopte un proiect de hotărâre potrivit căruia preşedinţii de Consilii de Administraţie (CA) ale companiilor autorităţii locale iau indemnizaţia lunară numai dacă vin la muncă.

Conform proiectului, începând din 1 noiembrie, membrii consiliilor de administraţie ale societăţilor la care Primăria sectorului 3 este autoritate publică tutelară beneficiază de următoarele indemnizaţii fixe lunare:

- pentru activitatea desfăşurată zilnic, minim 8 ore pe zi, în timpul programului de lucru aplicabil la nivelul societăţii, preşedintele consiliului de administraţie beneficiază de o indemnizaţie netă lunară în cuantum de 12.000 de lei, precum şi de celelalte beneficii legale aplicabile salariaţilor;

- ceilalţi membri ai consiliului de administraţie beneficiază individual de o indemnizaţie netă lunară în cuantum egal cu 15% din indemnizaţia netă lunară a preşedintelui consiliului de administraţie.

"Consider că, pentru a primi indemnizaţia de 12.000 lei net/lună, preşedintele consiliului de administraţie trebuie să fie prezent activ la sediul societăţii", prevede referatul de aprobare semnat de primarul Robert Negoiţă.

