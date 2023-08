Ce este “data robot”, tehnologia de tip inteligenţă artificială testată de armata SUA

Armata americană testează modul în care un instrument specific de tip social media cu inteligenţă artificială poate să ajute comandanţii să ia cele mai bune decizii pe baza unor informaţii verificate.

Sursa foto: Getty

Tehnologia, numită “data robot”, a fost una dintre cele 17 tehnologii testate anul acesta în timpul CyberQuest, eveniment anual al Armatei SUA, organizat la Fort Gordon, în cadrul căruia participanții evaluează cele mai noi tehnologii în raport cu cerințele operaționale în domeniul spațiului cibernetic, al războiului electronic și al comunicațiilor.

Sub atenta coordonare a US Army Cyber Center of Excelence, mai mulți militari au testat luna trecută mai multe tehnologii, de la 11 furnizori din diferite industrii, de la război electronic la rețele și cibernetică.

Tehnologia ar putea ajuta armata americană să colecteze și să analizeze mai ușor informațiile din surse deschise, iar pe baza suprapunerii, un comandant să ia decizii, o capacitate pe care armata SUA nu o are încă.

“În ultimii ani, armata SUA a încercat să își dea seama cum anume va arăta avantajul informațional pentru comandanții săi și elaborează o doctrină pentru a defini acest concept. În linii mari, există cinci piloni: facilitarea procesului decizional, protejarea informațiilor, informarea și educarea publicului intern, influențarea publicului internațional și desfășurare a războiului informațional”, a declarat în 2021 șeful de atunci al comandamentului cibernetic al Armatei SUA, general-locotenentul Stephen Fogarty.

Data robot a avut nevoie de date timp de 90 de zile într-un mediu de operare pentru a utiliza toți algoritmii de inteligență artificiale existenți în colectare a fluxurilor de informații din social media.