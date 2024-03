Roberta Metsola, interviu exclusiv la Antena 3 CNN: "Toate țările vor spune da intrării României în Schengen"

Spaţiul Schengen NU e complet fără România. O spune chiar preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, într-un interviu exclusiv acordat pentru Antena 3 CNN

Sabina Iosub: Doamnă președintă, vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi în România. Este un eveniment foarte important pentru dvs. în calitate de președinte al Parlamentului European dar și pentru PPE în general. Voi începe această discuție cu frustrarea pe care o au românii și sunt sigur că știți că nu facem parte din Schengen încă.

Dumneavoastră, în calitate de președinte, ați făcut multe pentru acest lucru în Parlamentul European, multe rezoluții. Ce ar trebui să facem mai mult pentru români?

Roberta Metsola: În primul rând, împărtășesc această frustrare.

Am aterizat aseară târziu și, când am dat pașaportul la sosire, mi-am amintit că aceasta este o preocupare și o frustrare prin care fiecare cetățean român, în fiecare zi, trebuie să treacă prin asta.

Este o discriminare, dacă pot spune foarte direct, după atâția ani de la aderarea din 2007. Din 2011, instituțiile, inclusiv Parlamentul European, au stabilit că România a îndeplinit toate condițiile. Și atunci, aș spune, această țară a fost ţinută ostatică foarte mult timp, de mulţi, mulți ani până când, sperăm că vom începe să vedem următorul pas la sfârșitul acestei luni, pe 31 martie, cu ceea ce revine de drept țării dumneavoastră.

Așa că mesajul meu pentru cetățenii români este acesta: noi am fost alături de voi, ca Parlament European, încă de la început, vom continua să cerem pe mai departe accesul deplin la ceea ce vă revine de drept. Pentru că, dacă nu aveți acces deplin la ceea ce este dreptul vostru, Uniunea Europeană nu își face treaba suficient de bine.

- Este posibil să convingeţi Austria în aceste zile la Congresul PPE? Pentru că știu că Schengen este unul dintre subiectele puse pe ordinea de zi...

Roberta Metsola: Sunt foarte încrezătoare, hai să spunem prudent de încrezătoare, că am ajuns în sfârșit la acel punct în care toate țările vor spune da intrării României și Bulgariei. De asemenea, am încredere în președinția belgiană care se ocupă în prezent de negocieri. Așadar, ultimele zile...

Dar tocmai de aceea este bine că suntem toți la București împreună pentru a discuta despre ceea ce contează pentru cetățenii noștri.

Ideea este să nu vorbim de la Bruxelles despre ceea ce este important la București, ci este important să vorbim la București ce este important pentru toți românii.

"Avem nevoie de tinerii care sunt interesați să voteze"

- Care este, în opinia dumneavoastră, cel mai mare pericol, atunci când discutăm despre alegerile europene?

Roberta Metsola: Absenteismul. Motivul pentru care mă aflu la București și în această dimineață, cu puțin timp înainte de summitul tuturor șefilor de stat și de guvern, este pentru a mă întâlni cu tinerii.

Merg din oraș în oraș în fiecare stat membru. Acesta va fi cel de-al 13-lea stat membru, pentru ca eu să încurajez cât mai mulți tineri să voteze.

Cifrele de astăzi, când ne uităm, sunt încurajatoare, dar nu suficient de încurajatoare.

Avem nevoie de tinerii care sunt interesați să voteze, dar care știu ceva mai puțin despre politica europeană... Care cred că Bruxelles-ul este departe. Care cred că, poate, politica nu este întotdeauna o forță pentru bine. Sunt aici pentru a-i convinge de contrariul.

Sunt aici pentru a le arăta că statutul de membru al UE a fost transformator pentru România. Votul pentru membrii Parlamentului European înseamnă că voi decideți încotro se vor îndrepta Europa și România în următorii cinci ani. Nu lăsați pe altcineva să aleagă în locul dumneavoastră.

- Am crezut că veți spune că extremismul este cel mai mare pericol...

Roberta Metsola: Nu voi specula asupra rezultatului alegerilor. Și, prin urmare, eu însămi, ca fiind ferm în centrul spectrului politic, parte a ceea ce numim majoritatea constructivă pro-europeană din Parlamentul European, este unul pentru care va trebui să muncesc, pentru următorul mandat. Acea majoritate care va obține rezultate în ceea ce privește locurile de muncă, creșterea economică, locuințele, educația, egalitatea de șanse, construirea și nu distrugerea.

Există, da, mișcări în Uniunea Europeană care în prezent derulează proiecte de frică mai degrabă decât de speranță. Eu susţin exact opusul. Și, prin urmare, sunt aici pentru a convinge. Și, știți, am fost aici de multe ori şi sunt foarte entuziastă când văd interesul pe care îl au cetățenii români pentru Uniunea Europeană.

Văd şi îngrijorările, cred că trebuie să le răspundem, să nu le ignorăm niciodată. Și cred, de asemenea, că putem face mai bine. Și sunt astăzi aici să le spun românilor asta.

- Simt cetățenii europeni ce face Bruxelles-ul pentru ei? Ce face Uniunea Europeană pentru ei, de fapt?

Roberta Metsola: Păi ar trebui să-i întrebăm pe ei. Dar ceea ce cred eu este că trebuie să facem mai mult. În primul rând, trebuie să explicăm mai bine ceea ce facem.

Trebuie să arătăm care este costul propunerilor noastre. Trebuie să ne pese acolo unde se dovedeşte că poate am mers puțin prea departe, prea repede. Sau unde am creat inegalități între o țară și alta. iar acest lucru necesită mult efort.

Este nevoie, de asemenea, de muncă din partea membrilor Parlamentului European. Tocmai am menționat comunicarea.

Aveți membri excelenți ai Parlamentului European din România care abordează legislația, care explică ce fac, care conduc, de exemplu, în ceea ce priveşte Moldova, extinderea, care conduc în ceea ce priveşte securitatea, au condus în ceea ce priveşte războiul din Ucraina.

Astăzi sunt discuții, știți, din punct de vedere agricol, ne protejăm suficient de mult fermierii? Ne protejăm suficient de mult tinerii?

Ne asigurăm că tinerii români simt că au toate oportunitățile la îndemână în România? Când vorbim despre fonduri, România a fost un mare beneficiar al fondurilor europene. Au fost ele folosite? Sunt ele folosite suficient de bine? Le simte toată lumea?

Când vorbim, și am vorbit în trecut despre, de exemplu, statul de drept, Despre toate acestea vorbeşte Parlamentul European.

- Ați fost foarte critică pe atunci.

Roberta Metsola: Nu, am vrut să mă asigur, pentru că mă bazam și pe asta ca urmare a ceea ce se întâmpla în propria mea țară, că atunci când vorbim despre statul de drept, că fiecare țară este pusă sub lumina reflectoarelor. Și dacă ceva nu funcționează într-o țară, vom spune acest lucru. Pentru că Parlamentul European, Uniunea Europeană susţine acest lucru.

Am făcut eforturi uriașe, țara dumneavoastră și a mea, pentru a adera la Uniunea Europeană. Nu ne putem permite ca, odată intrați, să vedem vreun regres. De aceea am luptat de-a lungul anilor.

Trebuie să facem mai mult pentru a explica acest lucru. Trebuie să vedem care sunt preocupările cu care se confruntă cetățenii români. Iar eu sunt aici pentru a le răspunde. Și dacă vor fi lucruri pe care le vom putea face mult mai bine în următorii cinci ani, atunci bineînțeles că le vom face.

"Bineînțeles că Bucureștiul este locul unde trebuie să fim acum"

În Uniunea Europeană, există un dezechilibru între țările care sunt pe partea de est a Europei și celelalte. Și vă asigur că știți acest lucru. Când vă uitați la cei care sunt în poziții de top, există sau ar trebui să existe o poziție de top pentru o persoană din România, de exemplu?

Roberta Metsola: Din punctul meu de vedere, când ne uităm la Uniunea Europeană, trebuie să ne asigurăm că nordul, sudul, estul, vestul, centrul sunt incluse. Genul este inclus. De fapt, am avut de foarte mult timp o absență a acestei reprezentări. De aceea, președintele Iohannis, când a venit la Strasbourg, a făcut acest lucru foarte clar.

Și pentru mine este foarte clar, de asemenea, că avem nevoie de toată lumea pentru a ne asigura că nu vă simţiţi excluşi de la niciun nivel de decizie.

De asemenea, îmi fac o misiune din a mă asigura că toate naționalitățile sunt reprezentate de la cel mai înalt nivel în Parlamentul European.

Și avem de fapt primul director român în Parlamentul European, numit în urmă cu doar câteva luni. Acest lucru a fost important pentru mine. Și chiar mai mult decât atât, mi-ar plăcea, când vedem cum Europa s-a deplasat într-un fel, centrul de greutate s-a deplasat, mai ales în timpul războiului din Ucraina, responsabilitatea disproporționată luată pe umerii țării dumneavoastră, dacă acest lucru nu este recunoscut acum, când va fi recunoscut?

Și cred că nu mai suntem copii noi în cartier. Eu vin dintr-o țară care a aderat acum 20 de ani. Nu mai suntem noi. Suntem țări care sunt acum în centrul sau capul mesei. Haideți să ne asigurăm că vom continua să evoluăm pe măsură ce facem ca toate societățile să crească așa cum ar trebui să fie. Despre asta este vorba în Uniunea Europeană.

Roberta Metsola va fi următorul președinte al Parlamentului European?

Roberta Metsola: Ei bine, asta este ceva ce trebuie să decidă, în primul rând, alegătorii mei. Eu candidez la alegerile din țara mea. A fost un mare privilegiu și o onoare să îi pot reprezenta. Și a fost, de asemenea, un foarte mare privilegiu și o onoare să fiu președintele Parlamentului European în ultimii doi ani. Îi voi sluji pe acești deputați până la sfârșitul mandatului meu.

Știm că va fi făcut un anunț foarte important la Congresul PPE cu privire la susținerea Ursulei von der Leyen pentru următoarea Comisie. Cât de important este faptul că acest moment are loc aici, la București?

Cred că a fost o alegere evidentă pentru noi toți. De ce? Deoarece pentru noi, când ne întoarcem la ceea ce am discutat mai devreme, că toată lumea trebuie să fie reprezentată și că toate părțile Europei trebuie să facă parte din procesului decizional, am mers, ca partid, de la o țară la alta și, dacă mă uit în urmă, am fost aici ultima dată în 2012, apoi în 2014 am fost în Irlanda, iar în 2017 am fost în Malta, în țara mea, în 2018 am fost la Helsinki, bineînțeles că Bucureștiul este locul unde trebuie să fim acum.

Mesajul dumneavoastră în finalul discuției noastre pentru publicul român care vă urmărește la Antena 3 CNN?

Ei bine, în weekendul 8 și 9 iunie, toată lumea, inclusiv toți cetățenii români, vor fi chemați la vot pentru alegerile europarlamentare, pentru reprezentanții lor în Parlamentul European.

Vă rog să votați, pentru că altfel altcineva va decide în locul dumneavoastră. Vă mulțumim că sunteți partenerul nostru.