Mircea Badea, moment neașteptat în timpul emisiunii: ”Atenție, vin pe scenă! Nu sunteți pregătiți, nu?”

„Bună seara... am consumat până am venit la emisiune. Am zis să fiu și eu uman, am față umană. Să nu par robot, am mai băut și am venit la emisiune...”, a spus Mircea Badea, în spirit de glumă.

”Odată ajuns la emisiune, îmi dau seama că avem o luare de poziție a domnului premier Cîțu. Șoc, șoc, șoc! Dumnealui nu a emigrat, nu a plecat de pe planetă, cu Elon Musk pe Marte, așa cum am presupus, pentru că îl dădeam dispărut. NU! A pus exact ce așteptam noi toți, cetățenii acestei țări: un semn de viață. E minunat, asta așteptam cu toții! Atenție, domnul Cîțu a postat exact, exact ce trebuia pe stories pe Instagram”, a mai spus Mircea Badea la începutul emisiunii.

Florin Cîţu a dispărut din spațiul public de când a izbucnit scandalul. În schimb, este foarte activ pe Instagram. Premierul a postat mai multe fotografii din Statele Unite, însoțite de melodii cu mesaje extrem de clare. De exemplu, la una dintre poze, premierul a ales cântecul The Score - Can't Stop Me Now.

„Daaa, așaaa, îmi place mult! Poze din America și cu rock! Stimați cetățeni, asta înseamnă un om plin de viață, extraordinar!”, a mai spus, ironic, Mircea Badea.

Realizatorul a avut și un moment neașteptat în cadrul emisiunii ”În gura presei”. A dansat.

„Atenție, vin pe scenă! Ca în filmele cu comisatul Moldovan. Nu sunteți pregătiți, nu? Pentru toți băieții și fetele care știu să aprecieze un rocker! Vă dau Jailhouse Rock la pușcărieee!”

