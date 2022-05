Mircea Badea: ”Atât să rămână și în urma mea din punct de vedere mediatic. Dacă rămâne asta sunt fericit”

„Eu râd mult. Când l-am auzit astăzi și pe domnul Ciolacu mă bucuram ca un copil de Crăciun. În opinia domnului Adrian Vasilescu, consilier de strategie la Banca Națională a României, o variantă pentru oprirea creșterii inflației ar fi majorarea impozitelor. Nu există ceva mai drăguț de atât. Susțin. Râd mult. (...)

Zice domnul Vasilescu ”să sperăm că nu va fi o recesiune”. Eu sunt 100% sigur că va veni o recesiune. Nu am nicio îndoială. (...)”

Mircea Badea a comentat și declarația lui Marcel Ciolacu potrivit căruia ”42% din inflație se datorează prețului la energie”:

„Nu există o inflație a prețurilor, există o creștere a prețurilor. Inflația este doar a masei monetare. Cum creștem masa monetară? Prin tipărire de bani.

Ecuația este așa: guvernele au nevoie de bani mulți. De unde fac rost de bani? În principiu din taxe și impozite sau din împrumuturi. Când cheltuielile exced orice fel d etaxe și impozite și împrumuturi, ce faci? Tipărești. În timp, asta duce la inflație, care duce la creșterea prețurilor. Nu creșterea prețurilor aduce inflația. Cu toată dragostea, domnul Ciolacu bate câmpii întrăun fel sălbatic. Inflația nu se datorează niciodată niciun preț. Inflația generează creșterea prețurilor. Inflația are un singur fel de a apărea: guvernele tipăresc bani. De aia inflația este o taxă.

Dacă eu sunt guvernul și dumneavoastră îmi dați mie taxe și impozite și eu tipăresc mulți bani pe care îi bag în circulație prin faptul că eu plătesc ce am nevoie să plătesc și dumneavoastră vă cresc prețurile ca atare. Dacă dumneavoastră v-au crescut prețurile cu 14%, adică plătiți cu 14% mai mult, înseamnă că eu guvernul v-am aplicat o taxă de 14%. Cum a apărut acel 14%? Prin faptul că eu am tipărit bani și am cheltuit. Inflația este întotdeauna generată de guverne. Inflația este o taxă. (...)

Atât să rămână și în urma mea din punct de vedere mediatic. Inflația este un impozit. Dacă rămâne asta sunt fericit. Am lăsat ceva în urma mea.”