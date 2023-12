Motivul pentru care suntem obosiți și nervoși încă de la prima oră. Prof. dr. Vlad Ciurea: ”Afectează sistemul nervos!”

Prof. dr. Vlad Ciurea a explicat care este motivul pentru care, de foarte multe ori, ne trezim obosiți și nervoși, deși ar părea că nu am avea vreun motiv.

Sursa foto: iThink Antena 3 CNN

Invitat în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, prof. dr. Vlad Ciurea a povestit că poluarea duce la boli grave, deși multe dintre ele nu sunt asociate, adesea, cu asta. De exemplu, o afecțiune din ce în ce mai întâlnită la copii, ADHD.

”Poluarea are un efect extraordinar de prost. În București poluarea a ajuns la 75%, Beijing are 80%, nu înțeleg acest lucru. Noi totuși am fost un oraș curat. Treptat a crescut poluarea. Crește poluarea auto, de acord, crește poluarea prin aviație, dar chiar să arzi cauciucuri în apropierea Bucureștiului, să faci fum parcă intenționat?

Citește și: Prof. dr. Vlad Ciurea, despre greșeala pe care majoritatea dintre noi o facem seara, înainte de somn: ”Este total greșit!”

La ce duce acest lucru? La partea financiară pentru unii... Dar nu te gândești că tai oxigenul copiilor tăi, copilașul ăla din bătătură, dintr-o dată nu mai este normal? O ia la fugă, face acel sindrom, ADHD... Adică nu se mai poate controla ca atenție, ca mișcare, ca activitate. Deci crești în curtea ta un copil bolnav, pentru că i-ai tăiat oxigenul cu foarfeca.

Atacă plămânii și sistemul nervos central

Asta este poluarea! Atacă direct sistemul nervos, intră în plămâni, este toxică pentru plămâni! Această poluare se duce unde? 20% din oxigen se duce rapid în creier și intoxică tot creierul. Deci nu te mai poți coordona, nu mai poți desfășura o activitate normală, nu mai poți performa și din cauza aceasta activitatea sistemului nervos scade. S-a dovedit clar că, în timpul poluării, în orașele poluate, copilul acela mic și frumos nu mai are inteligență comparativ cu cel din zona de munte. Dintr-o dată apare diferența”, spune renumitul medic neurochirurg.

Vezi și: Alimentul de post de care prof. dr. Vlad Ciurea nu se atinge: ”Cred că de 10 ani nu am mâncat! Nu favorizează nicicum activitatea cerebrală”

Poluarea afectează puternic și adulții

Însă nu doar copiii sunt afectați.

”Afectează și dezvoltarea adultului, îl face pe adult obosit de dimineață. L-ai poluat, l-ai obosit. El pleacă obosit de acasă. De aia și claxonează, pentru că este nervos de dimineață, nu-i merg lucrurile bine. Și este foarte interesant că, la persoanele puțin mai mature, produce acele boli groaznice ale sistemului nervos, care nu au leac. Începând cu tot felul de forme de demență și ajungând la acea boală gravă cu nume nemțesc pe care nu i-l spun ca să nu vă sperii.

Ce putem face

Este bine să evităm zonele foarte aglomerate, pe cât posibil, în special la orele în care este căldură mare, să fim în interior cu geamurile închise și seara, dacă putem să facem o plimbare în parcurile capitalei care încă mai funcționează, să primim aer curat, iar în weekend să fugim. Indiferent de cât este de greu drumul spre Valea Prahovei, să fugim spre munte și să inhalăm aer curat”, a mai explicat medicul în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.